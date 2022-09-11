طبيب روسي يوضح كيف يمكن تجنب تجلط الأوردة العميقة

يعتبر تجلط الأوردة العميقة في الأطراف السفلى مرضا خطيرا، يصاحبه تكون جلطات دموية في أوردة الساق والفخذين والحوض.

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ويقدم الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني بعض النصائح للوقاية من هذا المرض:

- التخلي عن العادات السيئة؛

- ممارسة التمارين الرياضية في نمط الحياة الخامل؛

- عدم ارتداء الملابس الضيقة؛

- ارتداء ملابس ضاغطة؛

- الانتباه إلى الوزن.

ويقول، "في الواقع، فقط معرفة عوامل الخطر يمكن أن يمنع تجلط الأوردة العميقة. و يعتبر الخمول من عوامل نشوء الجلطات الدموية".

ويؤكد مياسنيكوف، على أنه عند الاشتباه بتجلط الدم، يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي، لكي يصف الدواء المطلوب والجرعة اليومية، التي تساعد على تخفيف كثافة الدم. هذه الأدوية توصف على شكل حقن أو أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

ويضيف، إذا كان سبب تجلط الدم معروفا توصف أدوية منع تجلط الدم ويجب على المريض تعاطيها لمدة 3-6 أشهر.

المصدر: فيستي. رو