العمر المثالي للإخصاب عند الذكور

أعلن الدكتور أندريه دميترييف، أخصائي أمراض الرجال البولية والتناسلية، أن العمر المثالي للرجال للإخصاب يبدا في سن الخامسة والعشرين.



ويشير الأخصائي، إلى أنه من وجهة نظر طبية، لا توجد بالنسبة للرجال حدود زمنية فيما يتعلق بمسألة الإنجاب المثالية. ومع ذلك فإن العمر المثالي المناسب للإخصاب يبدأ في عمر 25 عاما.

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ويقول، "العمر الأكثر ملائمة للإخصاب عند الرجال هو 25 عاما ، حيث تكون الخلفية الهرمونية متكاملة تماما. وتستمر هذه المرحلة حتى سن الأربعين".

ويشير الأخصائي، إلى أن عوامل عديدة تؤثر في الصحة الإنجابية للرجال: انخفاض حركة الحيوانات المنوية مع التقدم بالعمر بسبب العادات السيئة - التدخين وتناول الكحول، التي تسبب تلف الخلايا.

ويضيف، كما تؤثر في القدرة على الإخصاب عوامل مساعدة- الأمراض الالتهابية والإفراط بالنشاط البدني ودرجات الحرارة العالية في الحمامات وتسخين مقاعد السيارة.

ووفقا له، يجب على الرجل أن يستعد لعملية الإخصاب مع شريكته على الأقل قبل ثلاثة أشهر من موعد الإخصاب المقرر، وذلك بالتخلي عن جميع العادات السيئة والاهتمام بالصحة الشخصية.

ويقول، "يجري خلال هذه الفترة تجديد كامل ونضوج للحيوانات المنوية الجاهزة للتخصيب. ومن الأفضل في هذه الفترة استبعاد جميع العوامل التي تؤثر سلبا في جودة الحيوانات المنوية".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"