بحث يدرس آثار تلوث الهواء على أمعاء الأطفال

اعتبر بحث جديد أن التعرض لتلوث الهواء في الأشهر الستة الأولى من الحياة يؤثر على العالم الداخلي لبكتيريا الأمعاء أو الميكروبيوم لدى الطفل.

وذكرت الدراسة أن التعرض لتلوث الهواء قد يزيد من خطر الإصابة بالحساسية والسمنة ومرض السكري وحتى التأثير على نمو الدماغ.

وتظهر الدراسة وجود صلة بين الملوثات المستنشقة، مثل تلك الناتجة عن حركة المرور وحرائق الغابات والصناعة، والتغيرات في صحة الميكروبات عند الرضع خلال هذه الفترة الحاسمة من التطور.

ووجدت الأبحاث السابقة التي أجرتها نفس المجموعة نتائج مماثلة لدى الشباب.

وقالت كبيرة الباحثين تانيا ألديريت، الأستاذة المساعدة في علم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة كولورادو بولدر: "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدبيات المتزايدة التي تظهر أن التعرض لتلوث الهواء، حتى أثناء الطفولة، قد يغير ميكروبيوم الأمعاء مع آثار مهمة على النمو والتنمية".

قال المؤلف الأول ماكسيميليان بيلي، الذي تخرج في مايو بدرجة الماجستير في علم وظائف الأعضاء التكاملي وهو الآن طالب طب في جامعة ستانفورد،:"يستضيف الرضيع عند الولادة القليل من البكتيريا المقيمة، على مدى أول سنتين إلى ثلاث سنوات من العمر، فإن التعرض لحليب الأم والطعام الصلب والمضادات الحيوية والتأثيرات البيئية الأخرى تشكل تأثير الكائنات الحية الدقيقة، هذه الميكروبات، والمستقلباتـ أو المنتجات الثانوية، التي تنتجها عندما تكسر الطعام أو المواد الكيميائية في الأمعاء، تؤثر على مجموعة من أنظمة الجسم التي تشكل الشهية، وحساسية الأنسولين، والمناعة، والمزاج والإدراك، في حين أن العديد منها مفيد، فقد ارتبطت بعض تركيبات الميكروبيوم بمرض كرون والربو ومرض السكري من النوع 2 وأمراض مزمنة أخرى".

حصل الباحثون في الدراسة على عينات براز من 103 رضيعا أصحاء يرضعون رضاعة طبيعية ومسجلين في دراسة لبن الأم في جنوب كاليفورنيا واستخدموا التسلسل الجيني لتحليلهم.

وباستخدام عناوين الشوارع الخاصة بهم والبيانات من نظام جودة الهواء التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، والذي يسجل البيانات كل ساعة من أنظمة المراقبة، قدّروا التعرض لـ PM2.5 و PM10 (جزيئات دقيقة قابلة للاستنشاق من أشياء مثل المصانع وحرائق الغابات ومواقع البناء) وثاني أكسيد النيتروجي (NO2) ، وهو غاز ينبعث بشكل كبير من السيارات.

قال ألديريت:" بشكل عام رأينا أن التعرض لتلوث الهواء المحيط مرتبط بمزيد من التهابات الأمعاء الميكروبية، مما قد يساهم في مجموعة كاملة من النتائج الصحية السلبية في المستقبل".

وكان الأطفال الذين تعرضوا لأعلى مستويات PM2.5 أقل بنسبة 60٪ من بكتيريا Phascolarctobacterium، وهي بكتيريا مفيدة معروفة بتقليل الالتهاب ودعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة في النمو العصبي، أولئك الذين تعرضوا لأعلى نسبة لـ PM10 كان لديهم 85٪ أكثر من الكائن الدقيق Dialister ، المرتبط بالالتهاب.

المجتمعات المحرومة في خطر أعلى

قالت ألديريت، التي تأمل أن تؤثر أبحاثها على صانعي السياسات لنقل المدارس ومشاريع الإسكان الميسورة التكلفة بعيدا عن التلوث: "تسلط نتائجنا الضوء على أهمية معالجة تأثير التلوث على المجتمعات المحرومة وتشير إلى خطوات إضافية يمكن لجميع الأسر اتخاذها لحماية صحتهم ".

يحذر المؤلفون من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت التغيرات في القناة الهضمية في مرحلة الطفولة لها تأثيرات دائمة ، وما هي هذه التأثيرات بالضبط. المزيد من الدراسات جارية.

وقال الديريت: "حليب الأم طريقة رائعة لتطوير ميكروبيوم صحي وقد يساعد في تعويض بعض الآثار السلبية للتعرضات البيئية".

المصدر: ميديكال اكسبريس