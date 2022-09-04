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روسيا.. استشارات طبية مجانية للمواطنين عبر الإنترنت

الصحة

روسيا.. استشارات طبية مجانية للمواطنين عبر الإنترنت
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq30

أعلنت الجمعية الخيرية التابعة لرابطة "الصحة الوطنية" في روسيا عن مبادرة لمساعدة المواطنين الروس للحصول على استشارات عبر الإنترنت يقدمها أبرز الأطباء والمراكز الصحية في البلاد.

وأشار بيان صادر عن الجمعية إلى "أن المواطنين الروس يمكنهم من خلال الإنترنت، وبشكل مجاني، الاستفادة من استشارات الأطباء والمختصين التابعين لأبرز المراكز الطبية الروسية مثل مركز باكوليف لجراحة القلب والأوعية الدموية، ومركز شازوف لأمراض القلب، و مركز طب الأنف والأذن والحنجرة التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية لروسيا، ومركز فيدروف الشهير لجراحة العيون، ومركز كولاكوف المختص بالتوليد وأمراض وطب النساء".

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ويمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون،  والأمراض النسائية، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي العلوي، اللجوء إلى الأطباء من المراكز المذكورة، وسيقدمون استشاراتهم ضمن إطار المبادرة التي تدعم من مشروع "السحابة الصحية" الوطني الذي بدأت روسيا بتطبيقه لمساعدة مواطنيها مع بدايات انتشار جائحة كورونا.

ومن أجل تلقي الاستشارة والمساعدة عبر هذه المبادرة سيتوجب على الشخص تسجيل طلب إلكتروني عبر موقع "oblakozdorovia.ru"، وتحديد المركز الطبي الذي يرغب بالحصول على الاستشارة منه، وبعد اتباع الخطوات المطلوبة سيتلقى إجابة بالموعد الذي سيحصل فيه على مكالمة فيديو مع الطبيب المناسب.

المصدر: فيستي

 

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