جفاف الجلد في منطقة محددة قد يكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول

غالبا ما يطلق على الكوليسترول المرتفع اسم "القاتل الصامت" نظرا لقدرته على إحداث فوضى في مجرى الدم بهدوء.

ويعد ارتفاع الكوليسترول نذير مشاكل صحية خطيرة تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية. وتحدث هذه الحالة بشكل أساسي بسبب سلسلة من خيارات نمط الحياة غير الصحية، مثل اتباع نظام غذائي دهني وشرب الكحول.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول نادرا ما يسبب أعراضا، إلا أن هناك بعض العلامات المرتبطة به.

ويؤدي ترك ارتفاع الكوليسترول دون علاج إلى تراكم الترسبات في الشرايين، وفقا لبوابة الصحة Saint Luke’s.

وتنص على: "البلاك مادة شمعية مكونة من الكوليسترول وأشياء أخرى. عندما يكون لديك الكثير من اللويحات، يمكن أن تضيق الشرايين وتحد من تدفق الدم".

وبمجرد أن تنقبض الشرايين، يتم أيضا تقييد تدفق الدم إلى ساقيك، ما يؤدي إلى ظهور علامة التحذير.

ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى ساقيك في بعض الأحيان إلى حالة تعرف باسم نقص تروية الأطراف الحرجة (CLI).

وتصنف CLI على أنها "خطيرة للغاية"، ويمكن أن تكون "صعبة العلاج"، وفقا لـ NHS.

ومع ذلك، لا تحدث هذه الحالة دون أن يدق جسدك أجراس الإنذار. وإحدى العلامات الواضحة لـ CLI هي جفاف جلد ساقك. وفي حين أن الجلد الجاف يمكن أن يكون ناتجا عن مشاكل مختلفة غير الكوليسترول، إلا أن هناك أدلة أخرى يمكن أن تساعد في تحديد CLI.

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وتشمل التغييرات الأخرى التي قد تظهر أيضا على ساقك: يصبح الجلد شاحبا ولامعا وناعما.

ووفقا لـ NHS، فإن القائمة الكاملة للأعراض المرتبطة بنقص تروية الأطراف الحرجة تشمل:

• ألم حارق شديد في ساقيك وقدميك يستمر حتى أثناء الراحة.

• تصبح بشرتك شاحبة ولامعة وناعمة وجافة.

• الجروح والقروح (القروح المفتوحة) في القدمين والساقين التي لا تلتئم.

• فقدان الكتلة العضلية في ساقيك.

• الجلد على أصابع قدميك أو أطرافك السفلية يصبح باردا وخدرا، ويتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود، و/أو يبدأ في الانتفاخ وينتج صديدا كريه الرائحة، ما يسبب ألما شديدا (الغرغرينا).

ومن الضروري "الاتصال بطبيب عام على الفور" إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك CLI.

وبينما يشير جفاف الجلد في ساقيك إلى ارتفاع الكوليسترول، فمن المهم أن تتذكر أن هذه الحالة نادرا ما تسبب أعراضا.

المصدر: إكسبريس