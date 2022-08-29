بوصة إضافية على محيط الخصر تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

خلصت إحدى الدراسات إلى أن الدهون الزائدة في منطقة البطن تمثل تحذيرا من زيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

وقال باحثون من جامعة أكسفورد إن كل بوصة إضافية على الخصر ترفع الخطر بنسبة 11 في المائة وتشكل خطرا أكبر على صحة القلب من الوزن الإجمالي.

وحلل الأكاديميون بيانات عن 430 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاما تم تعقبهم في المتوسط ​​لمدة 13 عاما، تم ربط كل بوصة إضافية على مقاس الخصر الصحي بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو عدم انتظام ضربات القلب.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن خُمس أولئك الذين لديهم أكبر خصور أكثر عرضة 3.21 مرة للمعاناة من الشخص الذي لديه خصر أنحف.

وكان هناك 8669 حالة قصور في القلب لأول مرة على الإطلاق خلال الدراسة، وأسفر الكثير منها عن الوفاة.

ونصح الباحث الرئيسي الدكتور Ayodipupo Oguntade بقياس الشخص لخصره سنويا لمراقبة المخاطر، وقال: "كمية الدهون التي يحملها الأشخاص حول جذوعهم أكثر أهمية في تتبع السمنة في الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف:" نحن نعلم أن الدهون الموجودة حول الأعضاء في البطن نشطة للغاية وتحتوي على الكثير من العوامل الالتهابية التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية."

يعاني اثنان من كل ثلاثة بريطانيين من زيادة الوزن أو السمنة بينما تتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ربع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى وفاة ما يقرب من 500 شخص يوميا.

المصدر:ديلي ميل