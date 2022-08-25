12 خرافة حول الطعام يمكن أن تضر بصحتك

نشأ معظمنا على أساطير الطعام وحكايات الأجداد حول العادات الغذائية الصحية والخاطئة وعادة ما يخبرنا بها الآباء الذين يريدون التأكد من أننا نتغذى بشكل جيد.

وبحسب الخبراء قد تكون الكثير من هذه العادات الغذائية خاطئة، لا تعتمد على أسس علمية وطبية صحيحة، وقد نحتاج إلى تصويب هذه المعلومات.

ووفقا لدراسة حديثة من Herbalife Nutrition، لا يزال الكثير منا يؤمن بأساطير الطعام التقليدية، والتي يقول الخبراء إنها قد تكون ضارة بصحتنا.

نشرت صحيفة The sun رأي اختصاصي التغذية الدكتور ريتشارد أليسون عن بعض الخرافات الشائعة والعادات الغذائية التي قد ينقلها الأجداد للأجيال:

لا تفوت وجبة الإفطار

يعتبر الدكتور أليسون أن هذه الوجبة هي أول فرصة لجسمك للتزود بالوقود بعد النوم. وقال: "أنت بحاجة إلى تجديد مخزون الجليكوجين الذي يمد جسمك وعضلاتك بالطاقة، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار في كثير من الأحيان إلى تقليل النشاط البدني لأن جسمك سيفتقر إلى إمدادات الطاقة اللازمة للتمرين الحركة بكفاءة".

وأضاف :"على سبيل المثال، قد لا يتناول الشخص الذي يمارس الرياضة في الصباح الباكر وجبته الأولى حتى الساعة 10/11 صباحا أو نحو ذلك، ومن المهم أن تتكيف مع احتياجاتك الشخصية".

كلما كان الطعام طازجا، كان أكثر تغذية

يعتقد غالبية الناس أن الفواكه والخضروات الطازجة أكثر كثافة بالمغذيات من الأطعمة المجمدة، ووفقا للدكتور أليسون هؤلاء الأشخاص ليسوا مخطئين كثيرا.

ومع ذلك، فإن الأطعمة المجمدة ليست خالية تماما من العناصر الغذائية، وأوضح الدكتور أليسون: "كقاعدة عامة، يمكن اعتبار الطعام الطازج أكثر تغذية ، ولكن يمكن أيضا الحفاظ على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية باستخدام تقنيات" التجميد السريع".

بعض الأطعمة تساعد على حرق الدهون

بحسب الدكتور أليسون "جميع الأطعمة تحفز عملية التمثيل الغذائي، ومع ذلك فإن بعض أنواع الطعام، مثل الفلفل الحار، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على عملية التمثيل الغذائي من غيرها".

وأردف تناول هذه الأطعمة قد يساعد في إنقاص الوزن، ومع ذلك فإن الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي الحفاظ على نقص السعرات الحرارية.

ومن أجل تحقيق عجز في السعرات الحرارية يجب أن تأكل وتشرب سعرات حرارية أقل مما تحرق، وقال: "يمكن لبعض الأطعمة أن تجعل تحقيق ذلك يبدو أسهل من خلال جعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول".

الصوم يمكن أن يجعلك تفقد الوزن بسرعة

قال أليسون:"هذا صحيح جزئيا عندما تتبع نظاما غذائيا سريعا، فإنك تضع نفسك في حالة عجز في السعرات الحرارية حيث أنك ستستهلك سعرات حرارية أقل بشكل طبيعي من المعتاد، أو لن تحصل على سعرات حرارية على الإطلاق لفترة معينة".

أوضح الدكتور أليسون أن الحد من تناول السعرات الحرارية يمكن أن يغير طريقة حرق الجسم للدهون وتخزينه، وقال: "قد لا يكون هذا مستداما على المدى الطويل، حيث يخاطر جسمك بدخول وضع الجوع، والذي يحمل عددا من المخاطر".

تناول ست وجبات صغيرة في اليوم أفضل من ثلاث وجبات كبيرة

يوضح الدكتور أليسون:" قد يكون تناول ست وجبات صغيرة في اليوم أسلوبا أفضل لتجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، حيث لن يكون لديك الكثير من الوقت بين الوجبات لتتخذ قرارا سيئا".

ويضيف الأخصائي:" طالما أن تناول العناصر الغذائية بين ثلاث وجبات كبيرة وست وجبات صغيرة هو نفسه، فلا ينبغي أن يكون هناك فرق كبير بين الخيار الأفضل، العامل الرئيسي لفقدان الوزن هو إجمالي السعرات الحرارية، وليس تكرار الوجبات".

بياض البيض أكثر تغذية من صفار البيض

أوضح الدكتور أليسون أن كلا من صفار البيض وبياض البيض مغذيان للغاية ولكن بطريقة مختلفة، هذا يعني أن 29٪ ممن يعتقدون أن بياض البيض مغذ أكثر من صفار البيض هم على خطأ.

يشرح الأخصائي: "في الواقع ، يحتوي صفار البيض على كثافة عالية من العناصر الغذائية مقارنة ببياض البيض، ويرجع ذلك أساسا إلى بياض البيض الذي يتكون في الغالب من الماء، صفار البيض بمفرده غذاء عالي السعرات الحرارية، ويحتوي على 322 سعرة حرارية لكل 100 غرام، في حين أن بياض البيض يحتوي على سعرات حرارية أقل نسبيا".

الأطعمة قليلة الدسم تؤدي إلى أجسام صحية خالية من الدهون

يعتقد حوالي 29 في المائة أن الأسطورة القائلة بأن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون هو في الواقع أفضل، ولكن يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الدهون جدا إلى تعريض الجسم لخطر انخفاض بعض الفيتامينات".

وقال الدكتور أليسون: "يمكن أن يؤثر ذلك على وظائف جهاز المناعة ويقلل من قدرة الجسم على شفاء نفسه، من الأفضل تجنب الدهون المشبعة والتأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على دهون صحية من خلال تضمين المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية بما في ذلك الأفوكادو والزيتون".

يمكنك أن تأكل ما تشاء ما دمت تمارس الرياضة

يشرح الدكتور أليسون: "حقيقة الأمر هي أنه إذا كان لديك نظام غذائي حيث تأكل ما تريد وتستهلك عددا كبيرا من السعرات الحرارية بسرعة كبيرة، لا سيما عند تناول الأطعمة المصنعة بأقل قيمة غذائية، فستجد صعوبة كبيرة".

وأضاف: "إنه نهج غير مستدام الاعتماد فقط على ممارسة الرياضة وتجاهل الحاجة الجسدية إلى طعام ذي قيمة غذائية عالية".

يجب أن تستهلك البروتين مباشرة بعد التمرين

يعتقد حوالي 26 في المائة من هواة البروتين أنه يجب عليك تناول البروتين بعد التمرين مباشرة حتى يكون فعالا، ويعتبر استهلاك الكمية المناسبة من البروتين اليومي هو الأولوية على التوقيت بالنسبة لمعظم الناس

قال الدكتور أليسون إن أي وقت يصل إلى ثماني ساعات بعد التمرين هو الوقت المناسب لشرب هذا المخفوق، وأضاف :"بعد التمرين سيحاول جسمك إعادة بناء مخازن الجليكوجين وكذلك إصلاح وإعادة نمو بروتينات العضلات، وفي مثل هذا الوقت، من المهم بشكل خاص تناول البروتين لأن تناول العناصر الغذائية الصحيحة سيساعد جسمك على إعادة البناء والاستعادة بشكل أسرع".

الكربوهيدرات ضارة بالصحة

يقول الدكتور أليسون أن الكربوهيدرات ضرورية، خاصة عند ممارسة الرياضة،"عند التدريب، من المهم تجديد مخزون الجليكوجين العضلي الأساسي بالكربوهيدرات، حيث ستقل هذه المخزونات أثناء التمرين، أيضا يمكن أن تكون الكربوهيدرات مفيدة لك بعدة طرق، على سبيل المثال، قد يساعد تناول الكربوهيدرات في وقت لاحق من اليوم على تعزيز النوم الجيد."

المكملات الغذائية غير فعالة

قال الدكتور أليسون: "في عالم مثالي نحصل جميعا على المستوى الضروري من العناصر الغذائية اليومية من الطعام الذي نتناوله ، ولكن هذا ليس ممكنا دائما".

وتكشف التقديرات العالمية أن 20 في المائة فقط من السكان يحققون أهدافا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، ومستويات منخفضة جدا في الدم شائعة في جميع أنحاء أوروبا.

ويضيف: "هذا هو السبب في أن المكملات الغذائية يمكن أن تساعد، هناك أيضا مجموعات معينة قد تستفيد من المكملات، وتشمل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، والرياضيين، والنباتيين، والنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث".

المكملات الغذائية غير آمنة

بحسب الأخصائي، يتم تنظيم معظم المكملات الغذائية بموجب قانون الغذاء، والذي يقوم على مبدأ أن المنتجات يجب أن تكون آمنة للاستهلاك وألا يتم عرضها بشكل مضلل.

المصدر: The sun