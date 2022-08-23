"سبوتنيك V" أصبح أكثر فعالية ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون"

أعلن مركز "غماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمارات المباشرة، أن خبراء المركز طوروا لقاح "سبوتنيك V" ليصبح أكثر فعالية ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون".





ويذكر أن خبراء مركز "غماليا"يدرسون بنشاط مكثف الطفرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد منذ بداية الجائحة، من أجل تكييف لقاح "سبوتنيك V" لمكافحتها بفعالية. والنسخة الجديدة من اللقاح التي طورها خبراء المركز، تأخذ بالاعتبار خصائص متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" اللذين ينتشران على نطاق واسع في العالم.

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ويأخذ تركيب النسخة الجديدة من اللقاح، بالاعتبار طفرة L-452-R الموجودة في متغير Omicron BA5، ولكنها غير موجودة في ВА1.

والنسخة الجديدة من "سبوتنيك- V" مضادة لمتغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" وهي نسخة واعدة من اللقاح سيكون بالإمكان استخدامها ضد الطفرات الجديدة للفيروس التاجي المستجد، بالمقارنة مع جميع اللقاحات المماثلة ضد سلالة (ووهان) الأصلية وأوميكرون.

وتضمن النسخة الجديدة من لقاح "سبوتنيك- V" المكيفة ضد "دلتا" و"أوميكرون" انخفاضًا كبيرًا في الحمل الفيروسي في رئتي الحيوانات المصابة بمتغير Omicron BA5.

وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح "سبوتنيك- V" مستمر في إظهار نتائج ممتازة.

فوفقا لدراسة نشرها فريق من أطباء مستشفى 67 في موسكو مع خبراء مركز "غماليا" نشرت في مجلة Vaccines1 الطبية في شهر يوليو المنصرم، بلغت فعالية اللقاح ضد دخول المصابين بمتحور "أوميكرون" للمستشفى 99.4 بالمئة وفي الحالات الحرجة 97 بالمئة، عند تعزيزه بلقاح "سبوتنيك لايت" أو بجرعة معززة من "سبوتنيك-V".

وبالطبع سوف تكون نتائج استخدام نسخة اللقاح المكيف ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" عالية جدا أيضا.

المصدر: مركز "غاماليا" وصندوق الاستثمارات المباشرة