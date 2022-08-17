منتجات ترفع بصورة حادة مستوى السكر في الدم

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن مستوى السكر في الدم يمكن أن يرتفع حتى عند تناول أطعمة مرة، إذا كان مؤشر نسبة السكر فيها مرتفعا مثل الجعة.



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أطعمة من الدقيق الأبيض المحتوية على السكر ، يمكن أن تسبب زيادة حادة في مستوى السكر بالدم. كما أن الأطعمة المرة مثل الجعة يمكن أن تسبب نفس الشيء.

إقرأ المزيد

وتقول، "جميع المشروبات الغازية المحلاة، التي تهيج الغشاء المخاطي، تساعد على تسريع امتصاص السكر. كما يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم عند تناول الحلويات والمواد المصنوعة من الدقيق الأبيض. وقد تكون هذه المواد مرة المذاق، ولكن مؤشر نسبة السكر فيها مرتفع مثل الجعة. ويرتفع مستوى السكر بصورة حادة عند تناول أطعمة من الدقيق الأبيض مع السكر".

ووفقا لها، من الأفضل تناول أطعمة لا تساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتقول، "غالبا ما تكون هذه الأطعمة غير محلاة، مثل الخضروات الورقية والخضار، حتى أنها قادرة على امتصاص السكر الموجود في الدم وتعويض مستواه".

وتشير، إلى أن العوامل الأخرى التي تساعد على تطور مرض السكري وحالة ما قبل السكري، هي مقاومة الأنسولين، الاستعداد الوراثي والإجهاد المزمن والوزن الزائد.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"