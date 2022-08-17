عالم أوبئة يكشف عارضين لمرض السل

أعلن عالم الأوبئة الروسي نيقولاي دوبينين، أن الأعراض الرئيسية التي تظهر لمرض السل، هي السعال والتعرق البارد ليلا.





ويشير الأخصائي، إلى أن الكثيرين قد لا يشعرون بالأعراض المميزة لمرض السل، ولكنهم يشعرون بالخمول فقط وضعف عام وفقدان الشهية والوزن، ويضاف السعال إلى هذه الأعراض، الذي يعتبر مؤشرا لمشكلات صحية محتملة.

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ويقول، "السعال- هو العارض الأكثر انتشارا، لذلك يتغاضى عنه في حالات كثيرة، ويعتبرونه ناجما عن التدخين والبرد وغير ذلك. ولكن قد يظهر البلغم الأخضر اللون أو الأصفر في الصباح. ومع تطور المرض قد تظهر خثرات من الدم معه. ومن أعراض المرض الأخرى، التعرق البارد ليلا، حيث يستيقظ الشخص في الليل وملابسه وفراشه مبللة، مع أن درجة حرارة جسمه قد تكون طبيعية".

ويضيف، عند الإصابة بالسل الرئوي، يتطور ضيق التنفس بسرعة ومعه ألم في الصدر. أما السل غير الرئوي، فيصاحبه الخمول وإرهاق شديد ونعاس وفقدان الشهية وحمى وعرق بارد غزير وفقدان الوزن.

المصدر: نوفوستي