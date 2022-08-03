بعض أنواع الفطر تحميك من السرطان

أعلن الدكتور أنطون بولياكوف، أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الروسي، أن أنواعا من الفطر الصيني تساعد على الوقاية من السرطان.



ويشير الخبير في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أن بعض أنواع الفطر الصيني تفيد في منع تطور السرطان.

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ويقول، "أنواع من الفطر الصيني فقط لها خصائص مضادة للسرطان، لأنها تحتوي على مادة بيتا غلوكان (محفز طبيعي للمناعة). وهذه المادة هي عبارة عن سكريات ليفية توجد في الفطر ونخالة الشوفان والألياف الغذائية والخميرة".

ويضيف، أما أنواع الفطر الصيني التي تمنع تطور السرطان، فهي: شيتاكي، ميتاكي، لينتشي وريشي. وأن الجرعة المثالية هي 1-2 غرام من مستخلص هذه الأنواع في اليوم. وأن الجرعة العلاجية هي 5-6 غرامات استنادا إلى مرحلة المرض.

ويشير بولياكوف، إلى أن تناول المواد الغذائية المحتوية على بيتا- غلوكان، يساعد على نشوء مسامات مجهرية في الخلايا السرطانية، ما يسهل تدميرها من قبل منظومة المناعة.

ويقول، "لكل مليون خلية من خلايا جسم الإنسان توجد 1-2 خلية متغيرة، يمكن أن تتطور إلى خلية سرطانية. ومهمة خلايا منظومة المناعة هي منع تطورها".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"