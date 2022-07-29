 
مباشر

طبيبة روسية تكشف العلامات الأولى لمرض السكري

الصحة

طبيبة روسية تكشف العلامات الأولى لمرض السكري
Gettyimages.ru Óscar Lopera Martos / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ticq

أعلنت الدكتورة تاتيانا روتكوفسكايا، أخصائية الغدد الصماء، أن مرض السكري يمكن أن يتطور بصورة غير محسوسة. لذلك لا يمكن تشخيصه في المراحل المبكرة.

إقرأ المزيد
غرام واحد من من القرفة يوميا يساعد في إدارة أو عكس حالة مرضية مزمنة
غرام واحد من من القرفة يوميا يساعد في إدارة أو عكس حالة مرضية مزمنة


وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي"، إلى أن سوء التغذية وتناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات وتناول الأدوية وقلة النشاط البدني، يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، الذي تظهر أعراضه على شكل جفاف الفم، العطش، زيادة التعرق، وزيادة الوزن وكثرة التبول وضعف البصر ووخز الأصابع. 

وتقول، "تنخفض حدة البصر ويظهر عدم وضوح الرؤية، نتيجة عدم قياس مستوى الغلوكوز في الدم بصورة دورية منتظمة، أو عندما لا يهتم الشخص بصحته، وحتى مع علمه أنه مصاب بمرض السكري، لا يستشير طبيب العيون".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا