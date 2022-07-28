متى يكون استهلاك الكافيين خطرا مهددا بمرض قد يؤدي إلى العمى؟

يحظى شرب القهوة بشعبية واسعة حول العالم، حيث يعد جزءا أساسيا من روتين كثير من الناس في الصباح.

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ولسوء الحظ، فإنه مثل معظم الأطعمة والمشروبات، فإن الإفراط في شرب القهوة يمكن أن يساهم في تفاقم مشكلات صحية، بينها الغلوكوما، وهي حالة صحية يتلف فيها العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ. وإذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكرا، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى العمى.

وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من القهوة يوميا إلى زيادة خطر الإصابة بالغلوكوما بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي للمرض.

وتقترح شركة Vision Direct للعناية بالعيون أن "الاستهلاك المفرط" للمشروب الساخن الشائع حول العالم، يمكن أن يسبب الغلوكوما بسبب كمية الكافيين التي يحتويها.

وتقول الشركة: "إن تجاوز الكمية الموصى بها باستمرار قد يؤثر على صحتك ورؤيتك، حيث يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الغلوكوما".

وتشرح Vision Direct: "من المعروف أن المشروبات المحتوية على الكافيين تزيد من ضغط الدم وكذلك الضغط في عينيك. والمستويات العالية باستمرار من ضغط العين تسبب الغلوكوما، لذلك يمكن بسهولة أن يكون هناك رابط بين عادة تناول القهوة وأحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم".

وبشكل أكثر تحديدا، خلصت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد في عام 2012 إلى وجود صلة بين شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة وخطر الإصابة بالغلوكوما، أو كما تعرف بـ"الزرق".

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وتوضح Vision Direct: "يحدث هذا عندما يؤدي تراكم السوائل في العين إلى زيادة الضغط على الأعصاب البصرية. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة يمكن أن تظهر رابطا، إلا أن هذا لا يعني أنه إذا شربت الكثير من القهوة، ستصاب بالتأكيد بمرض الغلوكوما. على سبيل المثال، كان للعديد من المشاركين في الدراسة تاريخ عائلي من الغلوكوما، والذي ثبت أنه عامل رئيسي في تطوير الحالة. والأمر كله يتعلق بكيفية تعامل الجسم مع الكافيين، لذلك فهو بعيد كل البعد عن المقاربة التي تتناسب مع الجميع".

ومن ناحية أخرى، تقول الشركة إن الاستهلاك "المعتدل" للقهوة يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض الكبد والخرف وحتى بعض أنواع السرطان.

وتابعت: "تحتوي حبوب البن الخام على حمض الكلوروجينيك (CGA)، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. ويمكن أن يساعد CGA في حماية الجسم من حالة تسمى نقص الأكسجة الناتجة عن نقص الأكسجين. وشبكية العين معرضة بشكل خاص لنقص الأكسجة، لذا فإن شرب القهوة يمكن أن يساعد في منع أي ضرر لعينيك ورؤيتك".

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وأشارت Vision Direct: "أظهرت الاختبارات باستخدام CGA في أنقى صوره أنه يمكن أن يمنع تدهور شبكية العين، ولكن لا يزال هناك دليل قوي على أن شرب القهوة يمكن أن يساعد في ذلك".

وتخلص الشركة إلى أنه "بشكل عام، ما يزال من غير الواضح تماما كيف تؤثر القهوة على البصر ولماذا يبدو أن لها تأثيرات مختلفة عن المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي ومشروبات الطاقة. وكما هو الحال مع كل شيء، من الجيد الاستمتاع بالقهوة باعتدال ومحاولة الحفاظ على الكمية الأدنى من جرعة الكافيين اليومية الموصى بها والتي تبلغ 400 مغ".

المصدر: إكسبريس