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دراسة: اعتماد السباحة الخارجية كبديل لمضادات الاكتئاب

الصحة

دراسة: اعتماد السباحة الخارجية كبديل لمضادات الاكتئاب
Globallookpress
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وصفت دراسة جديدة فوائد السباحة في الهواء الطلق للأشخاص المصابين بالاكتئاب كبديل للأدوية.

يعمل الخبراء في جامعة بورتسموث مع مؤسسة Sussex Partnership NHS Foundation Trust للنظر في استخدام العلاج البيئي، والتدخل العلاجي من خلال الطبيعة، المعروف بتحسين الحالة المزاجية للناس.

وقال متحدث باسم الجامعة: "الدراسة، التي يمولها المعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية (NIHR) ، ستوفر دعما أوليا لاستخدام السباحة في الهواء الطلق كبديل لمضادات الاكتئاب أو العلاجات بالكلام".

وقالت الدكتورة هيذر ماسي ، المؤلفة المشاركة من قسم الرياضة والصحة والتمارين الرياضية بجامعة بورتسموث: "في هذه الدراسة الجديدة، ننظر إلى السباحة في الهواء الطلق كجزء من الوصفات الاجتماعية، والتي تتطلع إلى دعم أفراد المجتمع"، وأردفت ماسي :"إنها خطوة للأعلى من حيث الدقة العلمية، ويجري البحث عن متطوعين من أجل التجربة التي تبحث في تأثير الغمر في الماء البارد، والذي ثبت أنه يقلل من مستويات التوتر والاكتئاب".

المصدر:independent

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