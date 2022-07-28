لماذا تناول الموز الأخضر يوميا يمكن أن يقي من الإصابة بالسرطان؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن الموزة في اليوم قد تساعد في التخلص من السرطان ولكن فقط إذا كانت خضراء.

وأعطى العلماء الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية عالية للإصابة بالسرطان نظاما غذائيا عالي النشا المقاوم، ووجدوا أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أشكال المرض بأكثر من النصف.

ويعرف النشا المقاوم بأنه شكل من أشكال الكربوهيدرات، وهو نوع من الطعام يوفر الطاقة، ويوجد بشكل شائع في الأطعمة مثل الشوفان والحبوب والفاصوليا والموز الأخضر قليلا.

ونظرت الدراسة الدولية، التي قادها خبراء بريطانيون، في ما يقرب من 1000 مريض مصاب بمتلازمة لينش - وهي حالة وراثية تجعل الناس عرضة لمجموعة من السرطانات.

وتم إعطاء المشاركين في الدراسة جرعة يومية من النشا المقاوم، تعادل موزة واحدة غير ناضجة، لمدة عامين في المتوسط.

ووجد الخبراء أنه في حين أنه لم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، فإن الجرعة قللت من خطر الإصابة بالسرطان في أجزاء أخرى من الجسم بنسبة تصل إلى 60%.

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وكان هذا التأثير الوقائي قويا بشكل خاص لسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بما في ذلك سرطانات المريء والمعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس، والتي يصعب اكتشافها.

ولوحظ أن الحماية تستمر لمدة 10 سنوات بعد توقف الأشخاص عن تناول المكملات ويأمل الخبراء أن تكون النتائج مفيدة أيضا لعامة الناس، وليس فقط الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش.

وقال البروفيسور جون ماذرز، خبير التغذية البشرية في نيوكاسل: "وجدنا أن النشا المقاوم يقلل من مجموعة من السرطانات بنسبة تزيد عن 60%. وكان التأثير أكثر وضوحا في الجزء العلوي من القناة الهضمية.

وهذا مهم لأن سرطان الجهاز الهضمي العلوي يصعب تشخيصه وغالبا لا يتم اكتشافه مبكرا".

وأضاف أن جرعة النشا المقاوم المستخدمة في التجربة تعادل تقريبا تلك الموجودة في موزة غير ناضجة.

وقال البروفيسور تيم بيشوب، خبير علم الوراثة في ليدز والذي شارك أيضا في الدراسة، إن النتائج كانت مثيرة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وقاد الدراسة خبراء في جامعتي نيوكاسل وليدز ونشرت في مجلة Cancer Prevention Research.

المصدر: ديلي ميل