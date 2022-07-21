الولايات المتحدة ترصد أول إصابة بشلل الأطفال منذ عقود

أعلنت السلطات الأمريكية عن رصد أول إصابة بمرض شلل الأطفال في البلاد منذ عدة عقود.

وذكرت إدارة الرعاية الصحية بولاية نيويورك أن الإصابة تم رصدها في مقاطعة روكلاند.

وأكدت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها حالة الإصابة.

وتشير بيانات المراكز إلى أن آخر إصابة محلية المنشأ بشلل الأطفال تم رصدها في الولايات المتحدة في عام 1979، وآخر إصابة مستوردة في عام 1993.

ويشار إلى أن شلل الأطفال مرض خطير ناجم عن فيروس يصيب الجهاز العصبي. وتمت السيطرة على هذا الفيروس في معظم البلدان بعد تطوير اللقاحات منذ الستينات من القرن الماضي.

المصدر: تاس