عادة غذائية سيئة قد تفقدك سنوات من حياتك

يتّبع كثيرون عادة زيادة الملح للطعام قبل تذوقه في بعض الأحيان، ولكن قد تكلف هذه العادة هؤلاء سنوات من حياتهم.

درس بحث جديد نُشر مؤخرا في مجلة القلب الأوروبية، الوجبات الغذائية لأكثر من 500000 شخص، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين أضافوا الملح إلى طعامهم زادوا من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 28٪ مقارنة بمن لم يستخدموا ملحا إضافيا، علاوة على ذلك فإن الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما ويضيفون الملح إلى طعامهم يفقدون من حياتهم بمعدل 1.5 عام بينما تخسر النساء في نفس العمر اللواتي تناولن ملحا إضافيا من حياتهن بنحو 2.28 عاما.

قال كبير المؤلفين، الدكتور كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورليانز، ليو تشي:"تقدم دراستنا أدلة داعمة من منظور جديد لإظهار الآثار الضارة لتناول كميات كبيرة من الصوديوم على صحة الإنسان، والتي لا تزال موضوعا مثيرا للجدل، النتائج التي توصلنا إليها تدعم النصيحة القائلة بأن تقليل تناول الملح عن طريق تقليل الملح المضاف إلى الوجبات قد يفيد الصحة ويحسن متوسط ​​العمر المتوقع."

تقول Healthful Lane Nutrition مؤسسة أماندا لين: تؤكد هذه الدراسة على أهمية توازن الصوديوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي، يستهلك العديد من الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا غربيا الكثير من الصوديوم وقليلا جدا من البوتاسيوم، يمكن أن يؤدي عدم التوازن المطول في هذه الإلكتروليتات إلى زيادة ضغط الدم الذي يمكن أن يتسبب في تلف القلب والعين والدماغ والكلى".

تشير لين أيضا إلى أن "الإرشادات المتعددة" مثل الإرشادات الغذائية للأمريكيين والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط "توصي بالحد من الصوديوم إلى 2300 ملليغرام أو ملعقة صغيرة واحدة يوميا من ملح الطعام".

وبحسب لين يتواجد الصوديوم غالبا في الأطعمة المصنعة، ولهذا السبب يمكن في بعض الاحيان الابتعاد عن الصوديوم والملح عن طريق تقليل تناول هذه الاطعمة أو الحد منها.

تقترح لين استبدال الملح بالحمض قائلة: "يمكن أن يضيف استخدام مصادر حمضية مختلفة مثل خل التفاح وخل نبيذ الأرز والحمضيات مصادر رائعة للنكهة دون إضافة الملح".

المصدر:eatthis