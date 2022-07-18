ما فوائد ممارسة اليوغا لصحة الأمعاء؟

يعاني الكثير من الأشخاص من المشاكل الهضمية منها العابرة أو المرضية، فيما تسهم اليوغا حسب الخبراء في تهدئة وتخفيف أعراض اضطراب الهضم.

تقول معلمة اليوغا في حركة الحياة الحديثة غابرييلا إسبينوزا:"تُعرف أمعائنا باسم" دماغنا الثاني بسبب شبكة اتصال من الأعصاب التي تشكل محور الأمعاء والدماغ، العصب المبهم هو أطول وأقوى عصب ينشأ في جذع الدماغ ويتصل بأعضاء مثل الجهاز الهضمي، مما يؤثر على عملية الهضم".

وتضيف إسبينوزا: "تُظهر الأبحاث أن تحفيز العصب المبهم باستخدام اليوجا هو وسيلة فعالة لتحفيز محور الأمعاء والدماغ، حيث يؤدي هذا إلى تشغيل وضع الراحة والهضم السمبتاوي في نظامنا العصبي، إنه يلعب دورا رئيسيا في الحد من التوتر والقلق، وهما المحركان الرئيسيان لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الالتهاب، والإمساك، والانتفاخ، والإسهال، والقولون العصبي"

يمكن أن يكون الهضم في بعض الأحيان مزعجا ومرهقا للغاية، لكن إيجاد طرق لتحسين صحة الأمعاء يمكن أن يساعد، بما في ذلك إضافة اليوجا إلى روتينك اليومي.

ما الذي يسبب مشاكل الجهاز الهضمي؟

وفقا للمسح الوطني للرعاية الطبية المتنقلة، يعاني 60-70 مليون شخص من درجة ما من اضطراب الجهاز الهضمي، ولكن في حين أن هناك العديد من العوامل المساهمة (مثل النظام الغذائي والنوم المضطرب) ، تعتقد إيف كالينيك، أخصائية التغذية المسجلة وأخصائية صحة الأمعاء، أن الإجهاد يلعب دورا حيويا.

تقول كالينيك: "نحن نعلم الآن أن هرمونات التوتر مثل الكورتيزول يمكن أن تؤدي إلى زيادة الالتهاب في الأمعاء، يمكن أن يؤدي هذا الإجهاد إلى إتلاف حاجز القناة الهضمية والتوازن بين الحشرات الجيدة والسيئة وإضعافها، لذلك بدأنا نشعر بمزيد من الالتهابات الجهازية في الجسم".

وتضيف أيضا أنه في كثير من الأحيان نميل إلى إلقاء اللوم على الطعام باعتباره سببا للانتفاخ، لكن التوتر يمكن أن يكون له نفس التأثير. تقول: "أسميها نفخة العقل، إن إفراز هرمونات التوتر يمكن أن يضعف تكسير الطعام ويغير حركية الأمعاء، مما يؤثر على كيفية ووقت التبرز، تعد إدارة ضغوطنا النفسية جزءا أساسيا من المساعدة في إدارة الانتفاخ والهضم".

هل يمكن لليوغا أن تساعد في الهضم؟

وجدت دراسة نشرت في Pain Research & Management أن المراهقين الذين يعانون من القولون العصبي والذين مارسوا اليوغا أبلغوا عن أعراض معدية معوية أقل بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وساعدتهم الممارسة المنتظمة على إدارة أعراض القولون العصبي.

ووجدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأوروبية للطب التكاملي انخفاضا كبيرا في أعراض مرضى القولون العصبي واقترحت أن تكون وحدة اليوغا العلاجية لمدة 12 أسبوعا علاجا فعالا أو خيارا تكامليا لمرضى القولون العصبي.

تعتقد كالينك أيضا أن اليوغا يمكن أن تكون أداة مفيدة بشكل لا يصدق لدعم صحة القناة الهضمية، يخبرنا كالينيك أن "اليوغا قد تساعد في تخفيف أعراض الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ، هناك وضعيات محددة، مثل المواقف الملتوية، التي تحفز أعضاء الجهاز الهضمي بلطف، وتسمح بحركة الأمعاء بشكل أفضل. تعمل هذه الأوضاع أيضا على تعزيز "agni" حرقة الجهاز الهضمي لتسهيل عملية الهضم وإطلاق السموم وتحسين تدفق الدم المؤكسج".

وتضيف كالينك أن الميزة الأخرى لليوغا في عملية الهضم هي استخدام التنفس، "التنفس البطني من خلال الحجاب الحاجز يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على تقليل مستويات التوتر من خلال تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، وهو جزء أساسي من دعم صحة الأمعاء".

وتوضح أن الجانب التأملي لليوغا يقلل من مستويات التوتر مما يؤثر بشكل إيجابي على اتصال القناة الهضمية بالدماغ، ويقلل من الكورتيزول، ويزيد من صحة الأمعاء بشكل عام.

المصدر:لايف ساينس