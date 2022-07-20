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ما كمية الكحول التي تسبب اضطراب وظائف الدماغ المعرفية؟

الصحة

ما كمية الكحول التي تسبب اضطراب وظائف الدماغ المعرفية؟
Globallookpress imagebroker/ens
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء جامعة أكسفورد، أن تناول 700 ملليلتر من الكحول في الأسبوع يؤدي إلى اضطراب الوظائف المعرفية للإنسان.

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وتشير مجلة New Atlas، إلى أنه اتضح لفريق من علماء جامعة اكسفورد، من نتائج الدراسة العلمية، التي شارك فيها 21 ألف شخص، أبلغ كل منهم عن كمية الكحول التي يستهلكها في الأسبوع، وخضع لاختبارات القدرات المعرفية، وتحليل صور الرنين المغناطيسي لأدمغتهم، أن تناول 700 ملليلتر من المشروبات الكحولية في الأسبوع، يؤدي إلى ارتفاع مستوى عنصر الحديد في مناطق الدماغ المسؤولة عن الحركة والتعليم والادراك والعواطف. وهذا يضعف الوظائف المعرفية ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون "الرعاش".

وينصح العلماء للوقاية من الآثار الضارة لتناول المشروبات الكحولية بالتقليل من استهلاكها. وفي حال أكدت نتائج دراسات علمية إضافية هذه المسألة، فإن تعديل النظام الغذائي وتناول المكملات الإضافية ستخفض مخاطر تناول المشروبات الكحولية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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