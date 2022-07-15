أعراض ضربة الشمس: علامات الخطر الخمس الواجب الحذر منها!

تعد ضربة الشمس مجرد تهديد مباشر يمكن أن يحدث بعد التعرض للحرارة الشديدة والشمس الحارقة، ولكن ما هي العلامات التي يمكن أن تشير إلى إصابتك بها؟.

يكشف موقع "إكسبريس" عن علامات الخطر الرئيسية التي يجب البحث عنها حتى تتمكن من التصرف بسرعة والوقاية من الأمراض الخطيرة أثناء موجة الحر.

ما هي أعراض ضربة الشمس؟

تحدث ضربة الشمس بسبب فشل "منظم الحرارة" في الدماغ المسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم.

ويمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت في الشمس وممارسة الرياضة في بيئة حارة والإرهاق الحراري إلى الإصابة بضربة شمس، ما يتسبب في سلسلة من الأعراض الجسدية غير السارة.

كما أن الإرهاق هو أحد المؤشرات المبكرة على وجود الكثير من أشعة الشمس، ولكن هناك العديد من العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب أن تعرفها من أجل التصرف بسرعة.

- الصداع

وفقا لـ NHS، يعد الصداع أحد أكثر أعراض الإجهاد الحراري شيوعا، والذي يحدث قبل حدوث ضربة الشمس.

ويحدث هذا عندما تضيق الأوعية الدموية في الجسم نتيجة الجفاف.

ويمكن أن تحدث ضربة الشمس بسرعة إذا كان الجو حارا جدا أو إذا كنت تجهد نفسك، ولهذا السبب من الضروري أن تبقى رطبا في الشمس وتتصرف فورا إذا كنت تعاني من الأعراض.

- عدم التعرق

التعرق هو رد فعل الجسم الطبيعي للحرارة عندما يكافح لتحقيق التوازن في درجة حرارته.

ومع تبخر العرق، يبرد سطح الجلد، لكن هذا لا يحدث دائما في حالات ضربة الشمس.

وفي الواقع، حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن التعرق حتى أثناء الشعور بالحر الشديد يعد علامة خطيرة على الإصابة بضربة شمس.

- الارتباك وفقدان الوعي

الدوخة والارتباك والإغماء المرتبطة بالحرارة هي أيضا نتيجة مباشرة لارتفاع درجة حرارة الجسم وتنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

وقالت شركة Better Health: "تسبب الحرارة زيادة في تدفق الدم إلى الجلد وتجمع الدم في الساقين، ما قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. ويمكن أن يكون هناك شعور بالدوار قبل حدوث الإغماء.

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- النوبات

في بعض الحالات، يمكن أن تؤثر النوبة أيضا على الأشخاص المصابين بضربة شمس، ويجب دائما التعامل معها على أنها حالة طبية طارئة.

ووفقا لـ St John Ambulance، فإن علامة الخطر الأخرى لضربة الشمس هي عدم الاستجابة بعد التعرض الشديد لأشعة الشمس.

- درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية

وهي علامة أخرى على هذا المرض المرتبط بالحرارة.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض ضربة الشمس؟

يعد اتخاذ الإجراءات بسرعة أمرا ضروريا للوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة من ضربة الشمس، ولكنها ليست دائما بسيطة مثل شرب الماء أو تبريد الجسم.

وفي حين أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتناول الكثير من المشروبات الباردة، والاستحمام البارد، وارتداء الملابس الخفيفة، وتجنب الإفراط في تناول الكحوليات، إلا أن ضربة الشمس يمكن أن تصيبك.

وإذا كنت بصحبة شخص تظهر عليه العلامات الواضحة لضربة الشمس، فهناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب عليك اتخاذها دائما.

- انقل المصاب بسرعة إلى مكان بارد واخلع أكبر قدر ممكن من ملابسه الخارجية.

- الوصول إلى مساعدة الطوارئ.

- ساعده على الجلوس في وضع مريح ومدعوم.

- لفه في منشفة مبللة وباردة واستمر في سكب الماء البارد فوقه، حتى تنخفض درجة حرارته إلى 37.5 درجة مئوية على الأقل (تقاس تحت الإبط).

- بمجرد أن تنخفض درجة حرارته إلى المعدل الطبيعي، استبدل الملاءة المبللة بأخرى جافة.

- أثناء انتظار وصول المساعدة، راقب مستوى استجابته ودرجة حرارته.

- إذا بدأت درجة حرارته في الارتفاع، برده مرة أخرى بنفس الطريقة.

- إذا أصبح غير مستجيب في أي وقت، افتح مجرى الهواء الخاص به، وتحقق من تنفسه واستعد لإعطاء الإنعاش القلبي الرئوي.

المصدر: إكسبريس