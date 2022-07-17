لماذا يجب الاهتمام بالمكروبيوت؟

نسمع دائما كلمة "ميكروبيوت"، ولكن لا نعرف ماذا تعني هذه الكلمة ولا يعلم أهميتها إلا البعض فقط.



ويوضح الطبيبان الروسيان فلاديمير خافينسون وتاتيانا تروفيموفا، الخبيران بأمراض الشيخوخة، ضرورة الاهتمام بالميكروبيوت وكيف يؤثر في عمل الأمعاء ويطيل العمر.

ويبدو أن الميكروبات التي تعيش في جسم الإنسان، قادرة على التأثير في سلوكنا ومشاعرنا ومنظومة المناعة وحالة الجسم بصورة عامة.

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ويقول الدكتور فلاديمير خافينسون، "تتفاعل تريليونات الميكروبات الموجودة في أمعائنا مع بعضها البعض ومع الدماغ. ويؤدي الخلل في هذا التفاعل إلى الاكتئاب والخرف ومرض باركنسون. لذلك من الضروري رعاية الميكروبيوت الموجود في الأمعاء".

ويضيف، عندما تعمل الأمعاء بصورة صحيحة، يأخذ الميكروبيوت على عاتقه عملا كبيرا حتى بمعزل عن الدماغ. وقد اتضح أن ميكروبيوت كبار السن بالذات يحتوي على كائنات مجهرية يمكنها قمع البكتيريا المسببة للأمراض. ولكن لا يمكن لأمعاء جميع الشباب أن تتغلب على البكتيريا المرضية، وهذا هو سبب الإصابة بمختلف أمراض الجهاز الهضمي وضعف منظومة المناعة.

ووفقا للدكتورة تاتيانا تروفيموفا، لكي تعمل الأمعاء بصورة جيدة وتتغلب على مسببات الأمراض، يجب قبل كل شيء الاهتمام بالنظام الغذائي.

وتقول، "نختار الأطعمة الخالية من الإضافات والمواد الحافظة. ونتناول اللحوم، بدلاً من النقانق. وننظم أيام صيام. لأنها تسمح بتنشيط جهاز المناعة لدينا وتحسين عمل جميع الأعضاء والأنسجة. ويمكن أن تكون أكثر من يومين في الأسبوع. لا تأكل عند الإجهاد. لأن الطعام يجب أن يمنح متعة".

وبالإضافة إلى هذا يجب الاهتمام بالايقاع الحيوي لتناول الطعام، حينها سيقول الميكروبيوت شكرا لتعاونكم.

المصدر: فيستي؟