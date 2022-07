ما هي فوائد التفاح الأخضر؟

وفقا لخبيرة التغذية كارولين تومبسون، التفاح الأخضر هي الفاكهة التي تساعد على إطالة فترة الشباب.

وتشير الخبيرة في حديث لمجلة Eat This, Not That ، إلى أن التفاح الأخضر يعتبر أفضل مادة غذائية لإطالة عمر الشباب والجمال. لذلك يجب إضافتها للنظام الغذائي بعد سن الخمسين.

وتقول، "التفاح، وجبة خفيفة مثالية. إنها فاكهة غنية بالألياف الغذائية وتحتوي على نسبة بسيطة من السكر. وهذا مهم لأن المحافظة على مستوى مستقر للسكر في الدم، يعطينا مستوى مستقرا من الطاقة وقد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري أو مقدمات السكري مستقبلا".

Globallookpress Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/

وتضيف، هناك منتج آخر - توت العليق، يساعد على إطالة فترة الشباب والحفاظ على حالة صحية جيدة. وهذه الثمار غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، وهي مفيدة بصورة خاصة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتقول، "إن انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم، يخفض من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، و خطر الإصابة بهذه الأمراض يزداد مع التقدم بالعمر".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"