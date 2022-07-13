دراسة: الأصدقاء القدامى أكثر امتنانا لتلقي رسالة مما نتوقع

يفكر العديد من الأشخاص بإرسال رسالة نصية غير متوقعة إلى صديق قديم، ولكن يتنابه الكثير من القلق من عدم ترحيب الأخرين بهذه الرسائل.

يشير بحدث جديد إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة وغالبا ما يكون أولئك الموجودون على الطرف المتلقي أكثر امتنانا بكثير مما قد يتوقعه المرسل، وتقترح الدراسة أنه كلما كانت رسالة أو هدية صغيرة مفاجأة، زاد التقدير الذي يشعر به المستلم.

قالت المؤلفة الرئيسية للبحث الدكتور بيجي ليو من جامعة بيتسبرغ:" فقد الكثير من الناس الاتصال بالآخرين في حياتهم، بما في ذلك العديد من الأصدقاء على الرغم من رغبتهم في إعادة الاتصال، أعتقد أن الكثير من الناس يترددون في القيام بذلك".

وتابعت:"تشير هذه النتائج إلى أن ترددهم قد يكون في غير محله، حيث من المرجح أن يقدّر الآخرون التواصل معهم أكثر مما يعتقده الناس".

وبحسب ليو إن الفريق بدأ بحثه لأنه شعر أن الكثير من الناس يفقدون الاتصال ببعضهم البعض أكثر وأكثر. قالت: "تساءلنا لماذا قد يكون ذلك؟".

كتبت ليو وزملاؤها في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي كيف قاموا بالتحقيق في الأمر من خلال إجراء سلسلة من التجارب، بناء على سيناريوهات افتراضية وواقعية، شارك فيها أكثر من 5900 مشارك.

راسل 54 مشاركا زميلا جامعيا لم يكونوا على اتصال به منذ فترة، تم إرسال هذه المذكرة عبر البريد الإلكتروني إلى الأخير من قبل الباحثين الذين طلبوا من كل من الكاتب والمتلقي الإشارة إلى مدى شعورهم بالتقدير للرسالة.

تظهر النتائج أنه في المتوسط​​، صنف المرسلون تقدير المستلمين عند 5.57 على مقياس مكون من سبع نقاط، في حين قدر المستلمون أنفسهم تقديرهم عند 6.17. قال الفريق إن هذه التجارب وغيرها كشفت أن الأشخاص الذين يتلقون الرسائل يقدرونها بشكل كبير أكثر مما يتوقعه المرسل.

اقترحت تجارب أخرى أن درجة عدم التطابق هذه مرتبطة بمدى دهشة الاتصال، عندما أجرى الفريق تجارب فكرية كان من المتوقع أن يتم فيها تقديم رسالة أو هدية افتراضية، لم يجدوا أي فرق بين وجهة نظر المرسل إلى أي مدى سيكون موضع تقدير وتلك التي أبلغ عنها أولئك الذين يتخيلون الموقف كمتلقين.

قالت ليو: "أحد أسباب هذا التقليل من التقدير هو أن الأشخاص الذين يفكرون في التواصل لا يفكرون في مدى شعور الآخرين بالدهشة الإيجابية عند التواصل معهم".

وتابعت: "بينما نظهر أن الناس يقللون عادة من تقدير الآخرين للتواصل معهم، إلا أنه يظل سؤالا معلقا كيف يمكننا بالفعل حث الناس على التواصل مع الآخرين بشكل أكبر".

لقد أدى التباعد الاجتماعي إلى إزالة المزيد من الاتصالات غير الرسمية من حياتنا - لكنها أساسية لكل من تطورنا المهني والشامل.

قال أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة سانت أندروز ستيفن ريشر والذي لم يشارك في العمل:" إن النتائج منطقية، لقد ثبت أن الشعور بالارتباط بالآخرين مفيد لصحتنا الجسدية والعقلية، في الواقع هناك مؤلفات جديدة تماما حول ما يسمى بـ "العلاج الاجتماعي" والتي تُظهر أن مثل هذه الروابط يمكن أن تكون فعالة بشكل ملحوظ في كل شيء للحماية من الاكتئاب والحفاظ على القدرات المعرفية من القديم إلى التعافي من النوبات القلبية ".

اقترح ريشر أن كوفيد قد شدد على الحاجة إلى مساعدة الناس على التواصل، وقال: "إذا علمنا الوباء أي شيء، فهو أن لدينا جائحة الوحدة تسبب ضررا جسيما، ونحن بحاجة إلى معالجتها على وجه السرعة كمسألة تتعلق بالصحة العامة، يجب أن يكون إيجاد طرق للتواصل بين الأشخاص أولوية".

المصدر:theguardian