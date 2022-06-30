ما الفيتامينات التي تساعد على تخفيض الوزن؟

من هذه الفيتامينات فيتامين D الذي يساهم كثيرا في تخفيض الوزن، تليه مجموعة فيتامين B وفيتامين С.

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وتقول، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "إن تصدر فيتامين D المرتبة الأولى ليس عفويا. لأن هذا الفيتامين يساهم في عملية تركيب الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية، التي تنظم كثافة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك فإن انخفاض تركيز فيتامين D، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النشاط والمزاج والرغبة الجنسية، وفي نفس الوقت زيادة الشهية. وهذا بالطبع لا يساعد على تخفيض الوزن".

وتشير الخبيرة، إلى أن فيتامينات مجموعة B، تعتبر محفزا مهما لأكسدة الدهون، وتسريع عملية حرق الدهون أثناء التمارين والنشاط البدني، وتتحكم أيضا في انتقال الوصلات العصبية العضلية والعصبية الداخلية. والمهم في الأمر هو ضرورة حصول الجسم على هذه الفيتامينات يوميا لأنها لا تخزن في الجسم.

وتضيف إن فيتامين С، مهم أيضا لتخفيض الوزن، لأنه يساهم في عملية تركيب الكولاجين في الجسم وبالتالي يساعد على التخسيس.

وتقول، "بالإضافة إلى ذلك، هذا الفيتامين أحد مضادات الأكسدة القوية، ويحمي خلايا الجسم من أكسدة الجذور الحرة، ويعطي أنسجة الجسم المرونة. وهو مثل فيتامينات مجموعة В يحتاجه الجسم يوميا أيضا".

المصدر: نوفوستي