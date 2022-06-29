 
مباشر

خضار يمكن أن تنقذ من السرطان

الصحة

خضار يمكن أن تنقذ من السرطان
Globallookpress Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbms

أعلن الدكتور أليكسي كالينيتشيف، أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الروسي، أن نوعا من الخضار يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من السرطان وأمراض الدماغ.

إقرأ المزيد
نظام غذائي يساهم في الوقاية من سرطان الثدي
نظام غذائي يساهم في الوقاية من سرطان الثدي


ويشير الأخصائي إلى خصائص الطماطم في هذا المجال، التي بفضل مادة الليكوبين، تساعد على الوقاية من سرطان البروستات والقولون والثدي.

ويقول، "إن تأثير مادة الليكوبين متعدد. فهي كاروتينويد تخفض خطر الإصابة بسرطان البروستات والقولون والثدي، وكذلك احتشاء عضلة القلب وتمنع تصلب الشرايين".

ويضيف، تساعد مادة الليكوبين أيضا في حالة أمراض الدماغ، حيث تخفض مستوى الهيموغلوبين السكري وتخفض ضغط الدم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا