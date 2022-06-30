عدم إزالة المكياج قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى "تآكل" ملتحمة العين

تتعرض أعيننا للعوامل الجوية على أساس منتظم، ولكن إذا لم نعتن بها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى عدد من المشكلات.

وفي حديثها إلى موقع "إكسبريس" البريطاني، أدرجت أخصائية البصريات شارون كوبلاند من Feel Good Contacts إزالة المكياج قبل النوم كأول نصيحة لها من أجل صحة العين الجيدة.

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وقالت: "نعلم بالفعل أن النوم بالمكياج سيء، لكن هل تعلم أنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان البصر؟".

وأشارت كوبلاند إلى أن امرأة أبلغت أنها لا تزيل الماسكارا بشكل صحيح لمدة 25 عاما عانت من تكتلات تحت الملتحمة (غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضه).

وأوضحت أن المرأة البالغة من العمر 50 عاما، كانت تعاني من إحساس مزمن بجسم غريب في كلتا العينين. واعترفت المريضة باستخدام الماسكارا المكثف لأكثر من 25 عاما على رموشها دون إزالتها بشكل كاف.

وكشف فحص الجفن عن تكوينات متعددة تحت الملتحمة مصطبغة داكنة، بعضها يتآكل في سطح الملتحمة. وكان هذا مرتبطا بالتهاب الملتحمة الجريبي غير المكتمل وتآكل القرنية النقطي (punctate corneal erosions).

أشارت كوبلاند: "كشف فحص الأنسجة لخزعة الملتحمة عن تسلل التهابي مزمن مع الخلايا الضامة المصطبغة، تمشيا مع ترسب الجسم الغريب".

ويحدث تآكل القرنية عندما تتحلل طبقة الخلايا الموجودة على سطح القرنية، والتي تسمى الظهارة، من الطبقة الموجودة تحتها.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO)، فهذا "مؤلم ويجعل الرؤية ضبابية. وإذا لم تكن الظهارة (خلايا تتحد معا لتغطي أحد أعضاء الجسم) ملتصقة بإحكام، فإن فتح الجفون قد يقشرها".

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وتشرح كوبلاند أن هناك مخاطر أخرى مرتبطة بالمكياج، قائلة: "المكياج منتهي الصلاحية هو شيء آخر يجب الانتباه إليه. يجب عليك أيضا التأكد من ألا يتجاوز عمر الماسكارا ستة أشهر، وإلا فقد تعرض عينيك لخطر الإصابة بالعين الوردية أو التهيج أو الدمل".

وتتضمن نصائحها الأخرى لحماية العين:

- لمس أو فرك العين: إذا كان عليك أن تلمس عينيك، فتأكد من غسل يديك أولا وإلا فقد تنقل الأوساخ من يديك إلى عينيك.

- إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فمن المهم بشكل خاص أن تقوم بوضع وإزالة العدسات بأيدٍ نظيفة.

- من المهم أيضا عدم فرك عينيك لتجنب حدوث خدوش في الشبكية وتهيجها.

- عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة وإعادة استخدامها، ومن الخطورة النوم مع العدسات اللاصقة وارتداءها لفترة أطول من الوقت الموصى به.

وارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة سيحرم عينيك من الأكسجين ويجففها ويؤدي إلى تهيجها.

وتم تصميم العدسات اليومية على وجه الخصوص بحيث يتم ارتداؤها لمدة يوم واحد فقط، وبعد ذلك تبدأ العدسة في التحلل، ولن ترغب في حدوث ذلك أثناء وجودها في عينك.

- ارتداء النظارات الشمسية: حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، ما زلنا بحاجة إلى ارتداء النظارات الشمسية، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على أعيننا حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة.

المصدر: إكسبريس