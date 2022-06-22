ست فوائد للبروبايوتيك للرجال!

إذا كنت قلقا بشأن صحة أمعائك، وتريد أن تعرف كيف يمكنك المساعدة في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي وتحسين مناعتك وصحتك العقلية، فإن البروبايوتيك لديها القدرة على دعمك في هذه المجالات.

علاوة على ذلك، قد تساعد في إنقاص الوزن، والذي يمكن أن يكون مفيدا للرجال فوق سن الخمسين، بعد أن يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى صعوبة الحفاظ على نسبة الدهون في الجسم.

ويشرح الدكتور جوزيبي أراغونا، وهو طبيب عام وعبر الإنترنت لـ OnlinePrescriptionDoctor، فوائد البروبايوتيك على صحة الرجال. ويقول: "من أفضل الطرق للعناية بصحتك الهضمية والعامة من خلال مكملات البروبايوتيك، وهي كائنات دقيقة مفيدة تعيش في أمعائك وتساعد في دعم صحتك الجسدية والعقلية. ويحتوي ميكروبيوم الأمعاء لكل شخص على بكتيريا مختلفة، لذا قد يختلف رد فعل جسمك تجاه البروبايوتيك عن تفاعل شخص آخر. ومع ذلك، فإن البروبايوتيك بشكل عام مفيد لصحة الرجال، ويدعم الرفاهية".

- صحة الجهاز الهضمي

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تشير دراسة نُشرت في مجلة Neurogastroenterology and Motility، إلى وجود صلة مباشرة بين الهرمونات الجنسية والميكروبيوم. وهذا يعني أن النساء والرجال قد يكون لديهم احتياجات مختلفة عندما يتعلق الأمر بمكملات البروبايوتيك، حيث لدينا تركيزات مختلفة من الهرمونات الجنسية المختلفة. وقد تكون بعض سلالات البروبايوتيك للرجال أفضل بالفعل بالنسبة لك من الأنواع القياسية، أو البروبايوتيك للنساء، لأنها مصممة وفقا لاحتياجاتك كرجل.

ويوافق أراغونا على أن البروبايوتيك تحدث فرقا ملموسا في صحة الأمعاء. والفوائد الرئيسية لتناول البروبايوتيك هي تجديد البكتيريا الجيدة في أمعائك، وتقليل أعراض اضطراب الجهاز الهضمي، ودعم الصحة العقلية، وتعزيز جهاز المناعة، والمساعدة في إنقاص الوزن.

- الصحة النفسية

ربما تكون سمعت مصطلح "محور القناة الهضمية" وتساءلت عما يعنيه. وتدعم دراسة في مجلة الطب والغذاء، الأدلة المتزايدة على وجود صلة مباشرة بين القناة الهضمية والدماغ.

وقد يكون للميكروبيوم المعوي القدرة على التحكم في اختياراتك الغذائية، حيث يستخدم الجهاز العصبي والعصب المبهم للتواصل مع أدمغتنا. وهناك سبب في أن القناة الهضمية تُعرف باسم "الدماغ الثاني". ومع وضع هذا في الاعتبار، يمكن أن يدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي الصحة العقلية الجيدة، ويمكن أن يساهم ميكروبيوم الأمعاء غير الصحي في مشاكل الصحة العقلية.

ويقول أراغونا أن البروبايوتيك لديها القدرة على تحسين حالتك المزاجية ودعم الصحة العقلية بشكل عام. ويمكن أيضا أن تعزز الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية ويمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق. كما أنها قد تمنع تطور مشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب لدى الرجال.

- المناعة

تشير دراسة نُشرت في Food Research International، إلى وجود علاقة وثيقة بين ميكروبيوم الأمعاء الصحي والمناعة الجيدة. ويمكن لميكروبيوم الأمعاء المتنوع والصحي أن يقلل من نفاذية جدار الأمعاء، والتي بدورها تمنع الكائنات الدقيقة السيئة من الانتقال عبر جدار الأمعاء إلى الدم، والذي يعمل كطريق سريع إلى باقي الجسم.

ويقول أراغونا: "يمكن أن تساعد البروبايوتيك جسمك على محاربة الأمراض لأنها تعزز جهاز المناعة، وبالطبع فإن نظام المناعة الصحي هو المفتاح لجسم يعمل بشكل صحي. ولا يمكنك تخليص جسمك تماما من البكتيريا السيئة من نظامك، ولكن يمكنك موازنة البكتيريا الجيدة والسيئة عن طريق تناول البروبايوتيك. وقد يجد الرجال ذوو الحياة المزدحمة أنه ليس لديهم الوقت للتأكد من أنهم يتناولون جميع الأطعمة الصحيحة كل يوم، ولذلك يمكن أن تساعد البروبايوتيك في ذلك وتساعد على موازنة نظامك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وعمله".

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ووجدت دراسة أخرى في مجلة المناعة الذاتية أن هناك اختلافات بين الجنسين في المناعة، ما يشير كذلك إلى أن البروبايوتيك المصمم خصيصا للرجال قد يكون خيارا أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن ميكروبيوم أمعائنا يمكن أن ينتج ما يسمى "هرمونات سعيدة" السيروتونين والدوبامين، ما يوضح العلاقة الجوهرية التي تربط صحة الأمعاء بصحتنا العقلية.

ونشرت مجلة Pharmacology & Therapeutics بحثا يشير إلى أن البروبايوتيك قد يكون جبهة جديدة في المساعدات العلاجية لدعم الصحة العقلية والحالات المعرفية، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات طيف التوحد ومرض باركنسون.

- صحة البروستات

كرجل، من المهم أن تعتني بالبروستات، حيث يتم تشخيص واحد من كل ثمانية رجال بسرطان البروستات في حياتهم. ويرتفع هذا إلى ست حالات من كل 10 في الرجال الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، مع متوسط ​​عمر التشخيص هو 66. ومع وضع هذا في الاعتبار، قد تكون العناية بالبروستات مصدر قلق خاص للرجال فوق سن الخمسين.

وهناك دليل على أن البروبايوتيك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في البروستات، وفقا لتجربة في La Clinica Terapeutica. ووجدت التجربة أن البروبايوتيك تقلل من الحمل البكتيري للإشريكية القولونية والإشريكية البرازية في مزارع البول، ما يعزز صحة البروستات ويمكن أن يساعد في منع تورم البروستات (التهاب البروستات) الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من مشاكل البروستات.

- التستوستيرون

تقول أخصائية التغذية جيني تشيش: "إن هرمون الإجهاد الكورتيزول يثبط هرمون التستوستيرون، وثبت في الدراسات أن البروبايوتيك يمكن أن يقلل مستويات الكورتيزول وبالتالي زيادة مستويات هرمون التستوستيرون".

- إدارة الوزن

يقول أراغونا إنه بعد "سن اليأس عند الذكور"، حيث تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون، يرى بعض الرجال زيادة طفيفة في أوزانهم. ويمكن أن تساعد البروبايوتيك الرجال أيضا على إدارة وزنهم. ويمكن أن تسهم الشيخوخة والتغيير الهرموني في زيادة الوزن لدى الرجال، خاصة عندما تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون. ويمكن أن تساعد سلالات البروبايوتيك مثل bifidobacterium lactis في أي زيادة غير مرغوب فيها في الوزن وتعزز فقدان الوزن الصحي.

وتدعم دراسة في تقارير السمنة الحالية هذه النقطة، ما يشير إلى الآثار المفيدة على إنقاص الوزن والمعلمات الأيضية الأخرى من خلال مشاركة الكائنات الحية المجهرية في تعديل ميكروبيوتا الأمعاء. وباختصار، يمكن أن يساعدك ميكروبيوم الأمعاء الصحي في الحفاظ على الوزن، على الرغم من أن الدراسة تنص على ضرورة إجراء المزيد من التجارب البشرية.

المصدر: لايف ساينس