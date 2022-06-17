دراسة: السكري يضاعف خطر الإصابة بمرض مزمن!

كشفت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بمقدار الضعف.

وقال العلماء إن تعزيز أنماط الحياة الصحية في وقت مبكر من الحياة قد يقلل بشكل كبير من المخاطر.

ويرتبط مرض السكري النوع 2، وهو الشكل المرتبط بالسمنة، أيضا بتصلب الشرايين وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية.

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وقالت أبيجيل دوف، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "درست القليل من الدراسات كيفية تأثر خطر الإصابة بالخرف من خلال الإصابة بأكثر من واحد من هذه الأمراض في وقت واحد، وهذا ما أردنا فحصه".

وتستند النتائج إلى 2500 فرد ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في السويد، تم تتبعهم لمدة 12 عاما.

وتضاعف الإصابة بأكثر من مرض استقلاب القلب، من خطر الإصابة بالضعف العقلي والخرف المتسارع بمقدار عامين.

وقالت دوف: "في دراستنا، كانت مجموعات السكري/ أمراض القلب والسكري/ أمراض القلب/ السكتة الدماغية هي الأكثر ضررا للوظيفة الإدراكية". وكان الاتصال أقوى بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 78 عاما.

وأضافت: "يجب أن نركز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالفعل في منتصف العمر".

المصدر: إكسبريس