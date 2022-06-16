ما هي مدة تحلل المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المشمش؟

أعلنت المهندسة الزراعية إليزابيتا تيخونوفا، أن أشجار المشمش ترش بمواد كيميائية، لذلك يمكن أن يسبب تناول ثمارها المبكرة التسمم.



وتشير تيخونوفا، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه عادة ترش أشجار المشمش بمواد كيميائية بعد إزهارها مباشرة، لمنع الحشرات من إتلاف الثمار.

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وتقول، "تعالج أشجار المشمش بمواد كيميائية في فترة بداية تكون الثمار، أي بعد إزهارها مباشرة، لأنه إذا لم تتم هذه العملية فإن الحشرات ستأكلها، وبالتالي تفقد مظهرها الجميل وتصبح غير صالحة للأكل. كما يمكن أن تتوغل هذه الآفات إلى داخل الثمار وتضع اليرقات في اللب والنوى".

ووفقا لها، احتمال التسمم بالمشمش ضئيل، لأن المواد المستخدمة في معالجة الأشجار تتحلل خلال 2-3 أسابيع.

وتقول، "ليس في معالجة اشجار المشمش بالمواد الكيميائية، أي شيء خطير للمستهلك. لأن جميع المواد الكيميائية المستخدمة في هذه المعالجة تتحلل في غضون 2-3 اسابيع. أي عند حلول موعد نضوج ثمار المشمش وبعده تكون هذه المواد قد تحللت ولم يبق فيها أي أثر للمادة الكيميائية".

وتضيف، ومع ذلك لاستبعاد احتمال بقاء أي أثر للمواد الكيميائية في ثمار المشمش، يجب غسلها جيدا قبل تناولها.

المصدر: نوفوستي