كيفية منع تورم القدمين والكاحلين في الطقس الحار!

يمكن أن يؤثر تورم القدمين والكاحلين على أي شخص عندما يكون الطقس حارا، ولكن كيف يمكنك منع حدوثه في المقام الأول؟.

ويمكن أن يتسبب الطقس الصيفي الحار في تورم القدمين والكاحلين بشكل غير عادي عندما يتراكم السائل حول الأنسجة. وفي حين أن المشكلة عادة ما تختفي بمجرد أن يبرد جسمك، فإن المظهر المنتفخ والشعور بالانتفاخ قد يكونان غير مريحين ومحرجين للتعامل مع الحرارة الشديدة. وتحدث موقع "إكسبريس" إلى كبير خبراء التغذية في Lifesum، سيغن سفانفيلدت، لمعرفة كيف يمكن حل هذه المشكلة.

ما الذي يسبب تورم القدمين والكاحلين في الطقس الحار؟

يعود تورم القدمين والكاحلين إلى عدة أسباب، بما في ذلك الحمل أو زيادة الوزن أو تناول بعض الأدوية أو الإصابة - ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص في الطقس الحار.

وقالت سفانفيلدت: "عادة ما يُطلق على القدمين والكاحلين المتورمتين بسبب الطقس الحار اسم الوذمة الحرارية، وهي عبارة عن سائل "محاصر" في الأنسجة ما يسبب التورم. ومن المحتمل ألا يتسبب التورم لفترة قصيرة من الوقت في أي آثار صحية كبيرة، ولكن إذا كنت تعاني من التورم لفترة طويلة من الوقت، فقد يكون ذلك بسبب أسباب أخرى مثل المرض الأساسي. وفي هذه الحالة، قد يكون من المفيد الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية".

كيفية إيقاف تورم القدمين والكاحلين في الحرارة

هناك الكثير من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تمنع تورم الأطراف في الطقس الحار، وهي بسيطة مثل تغيير طريقة تناول الطعام والشراب.

- حافظ على رطوبتك

قالت سفانفيلدت: "على الرغم من أن القدم المتورمة ناتجة عن تراكم السوائل، فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في منع التورم".

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ولا يعتبر الماء ضروريا فقط لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق، ولكن من المهم أيضا التحكم في مستويات الملح في الدم.

وأوضح متخصصو القدم والكاحل، أن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تركيز الملح في الدم، ما يجعل جسمك يحتفظ بأي ماء تشربه، ما يساهم في التورم.

واستهدف ما لا يقل عن ثمانية إلى 10 أكواب من الماء العادي يوميا وفكر في استخدام متتبع المياه لضمان حصولك على ما يكفي من نظامك الغذائي اليومي.

- البقاء بعيدا عن الشمس

الحفاظ على برودة جسمك هو أبسط طريقة لمنع وتقليل التورم.

التزم بالمناطق المظللة في الهواء الطلق وحاول البقاء في أماكن جيدة التهوية أثناء تواجدك في المنزل أو العمل.

ويساعد رش ساقيك بدش بارد أو نقع قدميك في دلو من الماء البارد على تنظيم درجة حرارة جسمك إذا كنت تعاني في يوم حار.

- ارفع قدميك

يعد أحد أفضل الطرق "لتصريف" السوائل الزائدة المحتبسة في الأنسجة حول قدميك وكاحلك.

وأوصت Care Plus برفع قدميك ورجليك أعلى من مستوى قلبك، حوالي ثلاث أو أربع مرات في اليوم لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.

- اتبع نظاما غذائيا صحيا

تزيد زيادة الوزن من خطر تورم القدمين أو الكاحلين وقائمة طويلة من العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الأطعمة الغنية بالمغذيات، بما في ذلك الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، بما يتماشى مع متطلبات الطاقة الخاصة بك، في الحفاظ على وزن صحي أو الوصول إليه.

- حافظ على نشاطك

إن مراقبة ما تأكله وتشربه ليست الطريقة الوحيدة لمنع التورم. في الواقع، النشاط لا يقل أهمية.

وقالت سفانفيلدت: "الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر تورم القدمين والكاحلين. ويمكن أن يحدث هذا أيضا إذا كنت واقفا لفترة من الوقت، لذا قم بزيادة مقدار الحركة في حياتك اليومية لزيادة تدفق الدم".

- قلل من تناول الملح

يجب تجنب الملح المفرط في الطقس الحار للحفاظ على رطوبتك، ولكن أيضا لتقليل الانتفاخ في اليدين والقدمين والكاحلين.

المصدر: إكسبريس