هل نحن على وشك الشفاء من السرطان مع الإعلان عن اختراقات كبيرة تمنح الأمل في معركتنا ضده؟!

رغم اشتراك أنواع السرطان في آلية مشتركة تتضمن الانقسام السريع للخلايا غير الطبيعية، إلا أن هناك متغيرات متعددة، من الجينات إلى مكان حدوث المرض، تساعد في تحديد فرصك في البقاء حيا.

وبالتالي، فإن بعض الأشكال - مثل سرطان الجلد أو الخصية - يكون عند اكتشافها مبكرا معدل بقاء على قيد الحياة لمدة عشر سنوات يبلغ 98%.

وبالنسبة للأنواع الأخرى، فإن التكهن أكثر كآبة. وبالنسبة لسرطان البنكرياس - الذي يصعب اكتشافه، ما يعني أن لديه المزيد من الوقت للانتشار ومقاومة العلاج - فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 7%، مع وفاة 90% من المرضى في غضون عامين من التشخيص.

ورغم ذلك، مع وجود الكثير من القوة العقلية العالمية المكرسة لشن حرب على هذه الآفة، هناك دلائل على أننا قريبون للغاية من علاج للسرطان - أو بعض أشكاله على الأقل.

وكشف هذا الأسبوع أن لقاحا رائدا طوره باحثون في مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في الولايات المتحدة يمكن أن يمنع سرطان البنكرياس من العودة بعد الجراحة - ما يزيد الآمال في العلاج.

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ويأتي في نفس الأسبوع الذي يمثل فيه اختراق السرطان الأكثر إثارة، حيث يبدو أن المرضى شفيوا بالفعل.

وتم إخبار اثني عشر مريضا مصابا بسرطان المستقيم أن مرضهم "اختفى" بعد أن شاركوا في تجربة إكلينيكية باستخدام عقار يسمى dostarlimab.

ويأتي الدواء كشكل من أشكال العلاج المناعي - مصمم لتحفيز جهاز المناعة على محاربة السرطان. وصرح الدكتور لويس دياز، أحد المعدين الرئيسيين: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان".

وعلى الرغم من أن التجربة، التي أجراها أيضا مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان، كانت صغيرة، إلا أنها أثارت الكثير من التفاؤل، وهناك خطط الآن لمن يعانون من أشكال أخرى من المرض، بما في ذلك سرطان المعدة والبروستات والبنكرياس، لتجربة الدواء.

وهذا العلاج "الشخصي" - خاصة في مجال العلاج المناعي - يمكن أن يعطي نتائج واعدة في المعركة ضد جميع أشكال السرطان.

ويُعالج السرطان حاليا بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي ثم الجراحة، ما قد يكون له آثار جانبية منهكة.

لكن العلاج أصبح شخصيا بشكل متزايد، حيث يتم تحديد التشوهات الجينية أو غيرها من التشوهات في ورم المريض، ثم مطابقتها مع العلاجات لاستهدافها على وجه التحديد.

وفي حالة dostarlimab، تم إعطاء الدواء فقط للمرضى الذين يعانون من أورام ذات تركيبة جينية محددة تُعرف باسم عدم التطابق - نقص الإصلاح.

وهذه هي الطفرات في الجينات التي عادة ما تصحح "الأخطاء" في الخلايا عبر جهاز المناعة. ومع ذلك، فإن البروتين المعروف باسم PD-1، والذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في بعض أنواع السرطان، يوقف الجهاز المناعي عن القيام بذلك. ويمنع Dostarlimab PD-1 من التصرف بهذه الطريقة، ما يعني أن الخلايا المناعية يمكنها تدمير السرطان.

وفي الواقع، كشف تقرير نُشر هذا الأسبوع فقط في مجلة New England Journal of Medicine، أن العلاج التجريبي الذي يتضمن تعديل جينات الخلايا المناعية بدا أنه نجح في وقف تطور سرطان البنكرياس المتقدم لدى امرأة.

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ومع ذلك، يقول غاريث إيفانز، أستاذ علم الوراثة الطبية ووبائيات السرطان بجامعة مانشستر، إن العلاج المناعي المستهدف ليس سوى أحد "الانتصارات الصغيرة" التي يمكن أن تمهد الطريق لعلاج متعدد الأوجه للسرطان.

وقد يكون هناك اختبار آخر يكمن في فحص الدم لاكتشاف السرطان مبكرا - قبل أن يعاني أي شخص من أي أعراض.

وهذا هو الهدف من اختبار الدم Galleri، الذي طورته شركة Grail، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها كاليفورنيا. وصمم للكشف عن أكثر من 50 نوعا من السرطانات، بما في ذلك سرطان المعدة والرحم والكلى. ويتم إجراء هذا الاختبار عن طريق تحديد موقع أجزاء من الحمض النووي التي تفرز في مجرى الدم بواسطة الورم. ثم يتم تحليلها لمعرفة مكان السرطان.

وفي دراسة أجريت العام الماضي على أشخاص تم تشخيص إصابتهم بالفعل بالسرطان، كشف الاختبار بدقة عن المرض في 51.5% من المشاركين. كما كانت قادرة على التنبؤ بشكل صحيح بموقع الورم بنسبة 89% من الوقت. وقد يصبح الاختبار متاحا في المملكة المتحدة في وقت مبكر من عام 2024، بعد أن أطلقت NHS أكبر تجربة له في العالم في سبتمبر 2021، بمشاركة 140000 مشارك.

ومع ذلك، فإن اختبار هذا النوع لا يخلو من التحديات، لأنه يعتمد على الأورام التي تفرز قطعا كافية من الحمض النووي للكشف عن المرض - وبعض السرطانات تفرز مواد وراثية أكثر من غيرها.

ويقول البروفيسور إيفانز: "ليس هناك حل سحري لعلاج السرطان. لكن الجمع بين العلاجات الدوائية الشخصية واللقاحات والفحص الوقائي سيساعد في إحداث فرق. كان هناك القليل من الانتصارات والاختراقات في السنوات الخمس إلى العشر الماضية أكثر من خمس إلى عشر سنوات قبل ذلك. المستقبل، شيئا فشيئا، يبدو أفضل في معركتنا ضد السرطان".

المصدر: ديلي ميل