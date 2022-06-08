الامتناع عن تناول هذه الأطعمة يزيل الصداع

أعلنت الدكتورة شاي داتا، أخصائية طب الأعصاب، أن الامتناع عن تناول الجبنة والشوكولاتة يساعد على التخلص من الصداع.

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وتشير الأخصائية الأمريكية Shae Datta في حديث لموقع Eat This, Not That إلى أنه للتخلص من الصداع، يجب الامتناع عن تناول الجبنة والشوكولاتة وتناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك الامتناع عن الوجبات السريعة والأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة.

وتضيف، بالإضافة إلى الجبنة والشوكولاتة من أجل التخلص من الصداع النصفي يجب الامتناع عن تناول الزبادي واللبن الرائب والمعجنات الحلوة والمكسرات والزيتون وفول الصويا والحمضيات والموز والأفوكادو والطماطم والبصل والذرة والصلصات والخل.

وللتخلص من الصداع المتكرر، يجب التحكم بالنوم، ومحاولة تحسين نوعية النوم باستخدام الروائح والوخز بالإبر ورياضة اليوغا ومن الضروري ممارسة تمارين رياضية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من الحالات العصبية.

المصدر: نوفوستي