رغم أنها منتهية الصلاحية.. 8 أطعمة يمكن تناولها بأمان!

باستثناء المنتجات الطازجة، يتم تمييز جميع المواد الغذائية تقريبا بتاريخ انتهاء الصلاحية لإعطاء المستهلك فكرة عن موعد انتهاء جودة الطعام.

ويعني هذا أنه يمكن الاستمتاع بتناول هذه المواد الغذائية قبل انتهاء التاريخ الذي تراه على العبوة، ولكن، في معظم الحالات، تكون التواريخ المعروضة مجرد إرشادات تعطي فكرة عامة عن موعد تناول طعامك، ولا تشير فعليا إلى سلامة الغذاء.

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وبدلا من ذلك، تقدم تقديرا عاما في ما يتعلق بالوقت الذي يكون فيه طعام معين في ذروة جودته، وهو ما يعني أنه في الأساس يمكن الاستمتاع بكل شيء بعد التاريخ الذي تراه على العبوة.

وبالطبع، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، على سبيل المثال، يجب عدم استخدام حليب الأطفال بعد التاريخ المدون على العبوة.

وهنا قائمة بالعناصر الغذائية التي لا يزال بإمكانك الاستمتاع بها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها:

الحليب

لا بأس من استهلاك معظم أنواع الحليب لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد التاريخ المدون على الكرتون.

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على نوع الحليب الذي تشتريه، وبشكل عام، كلما زادت نسبة الدهون قلت مدة بقائه.

وإذا لم تكن متأكدا، فشُم حليبك سريعا للتحقق مما إذا كان حامضا.

البيض

يمكنك على الأرجح تجاهل التاريخ المدون على كرتونة البيض تماما، حيث إنها عادة ما تكون آمنة للأكل لأسابيع بعد تاريخ الطباعة.

وبالطبع، كلما ابتعدت عن التاريخ، قلت طزاجة البيض، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكنك أكله.

ويعد اختبار الطفو طريقة جيدة للتحقق مما إذا كان البيض مناسبا لتناوله، وإذا لم تكن متأكدا، ضع البيض في الماء وإذا كان مائلا لأعلى أو يطفو، فقم برميه بعيدا.

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المعكرونة

ستكون المعكرونة الجافة في خزانتك على ما يرام لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ولكن إذا كنت من محبي المعكرونة الطازجة، فيجب ألا تتناولها إلا لمدة تصل إلى خمسة أيام بعد التاريخ المدون على العبوة.

وبمجرد طهي المعكرونة، يمكنك تناولها بأمان لمدة تصل إلى أسبوع، ولكن يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر إذا كانت مجمدة.

الجبنة

لا بأس من تناول الكثير من الجبن الصلب بعد فترة طويلة من تاريخ انتهاء صلاحيته.

حتى إذا نما العفن في الجبن، يمكنك عادة كشطه وسيظل بإمكانك تناوله.

وغالبا ما تنمو أنواع الجبن العفن الأبيض، وهو أمر جيد للأكل، وما عليك سوى الانتباه إلى العفن البرتقالي أو الأزرق أو الأخضر على هذا النوع من الجبن لأنك لن تتمكن من تناوله بعد ظهوره.

مكونات جافة

لا بأس من تناول الملح والفلفل والدقيق وصودا الخبز والسكر لفترة طويلة، وذلك بسبب قلة الرطوبة.

ومع ذلك، إذا كانت المكونات الجافة لديك تنبعث منها رائحة غريبة، فقد يشير ذلك إلى تفشي الآفات.

اللحوم والدواجن والأسماك النيئة

ستبقى اللحوم والدواجن النيئة في الثلاجة لبضعة أيام فقط، لكن تخزينها في المجمد طريقة رائعة لإطالة عمرها.

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ويمكنك الاحتفاظ بديك رومي مجمدا، على سبيل المثال، لأكثر من عام، ومع ذلك، فإن اللحوم المفرومة المجمدة تدوم لمدة تصل إلى أربعة أشهر فقط في مُجمِّد الثلاجة.

ويمكن أن تدوم الأسماك النيئة لمدة تصل إلى تسعة أشهر في المُجمِّد، بينما لا يمكن أن تدوم الأسماك المدخنة أكثر من ستة أشهر.

الخضار والفواكه المعبأة في أكياس

قد تبدو السلطة المعبأة في أكياس رديئة بعض الشيء بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولكن إذا لم يمض وقت طويل جدا، فيمكن حفظها عادة عن طريق غمرها في الماء المثلج لبضع دقائق.

وعندما يتعلق الأمر بالفواكه والخضروات المجمدة، فعادة ما تكون صالحة لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد التاريخ المطبوع.

الطعام المعلب

يمكن أن تستمر الكثير من الأطعمة المعلبة لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وخاصة الحساء والخضروات.

ويمكن أن تستمر بعض الأطعمة المعلبة، مثل اللحم المعلب، لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولكن لن تستمرّ الطماطم المعلبة والأناناس لمثل هذه المدة بسبب مستويات حموضتها العالية.

المصدر: نيويورك بوست