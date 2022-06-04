دراسة: تخطي هذه الوجبة قد يساعدك في إنقاص الوزن بسرعة

يواجه الكثير منا مشكلات صحية، مثل السمنة والدهون الحشوية واضطرابات التمثيل الغذائي، وغالبا ما يكون حلها كامنا في مجرد فقدان الوزن.

وبينما يحاول البعض اتباع مجموعة كبيرة من الحيل لتحقيق الوزن المستهدف، كشف خبراء أن تخطي وجبة معينة خلال اليوم يمكن أن يساعد في تسريع فقدان الوزن بشكل مثير للاهتمام.

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ويقول الخبراء إن التخلص من العشاء أفضل من تخطي وجبة الإفطار لإنقاص الوزن. وحلل الباحثون 250 دراسة تبحث في أوقات تناول الطعام وتأثيرها على الشهية والدهون.

وخلصوا إلى أن تناول الوجبة الأخيرة قبل الساعة 3 مساء هو أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد.

وازدادت شعبية النظم الغذائية المقيدة زمنيا، مثل الصيام المتقطع، حيث يسمح للفرد تناول الطعام خلال نافذة زمنية مقيدة.

وتشير الأبحاث إلى أن صيام المساء أكثر فعالية من صيام الصباح. وذلك لأن إنتاج هرمون التستوستيرون واليقظة والتحكم في نسبة السكر في الدم هي الأفضل خلال ساعات الصباح. وهذا يعني أن التمثيل الغذائي هو الأمثل لتناول الطعام، بحسب الدكتورة كورتني بيترسون من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة:

ووجدت بيترسون وفريقها أيضا أن المتطوعين كانوا أقل جوعا عند تناول الطعام بين الساعة 8 صباحا و2 مساء.

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وكشف الباحثون، في الدراسة التي وقع تقديمها في المؤتمر الأوروبي للبدانة في ماستريخت بهولندا، أن النتائج أثبتت أن الاستهلاك المبكر للطعام يساعد على تنظيم الشهية بشكل أفضل.

وأظهر بحث منفصل على الرجال البدناء أن تناول العشاء قبل الساعة 3 مساء يحسن صحة القلب أيضا.

جدير بالذكر أن اتباع أي حمية غذائية يتطلب استشارة طبيب أو أخصائي تغذية قبل البدء في إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي، من أجل تجنب أي آثار سلبية قد تضر بالصحة العامة للشخص.

المصدر: ذي صن