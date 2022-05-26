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العلماء الروس يبتكرون لقاحا لعلاج السرطان

الصحة

العلماء الروس يبتكرون لقاحا لعلاج السرطان
Globallookpress MÃ°Rcio Pannunzio/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة، فيرانيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية، أن خبراء الوكالة ابتكروا لقاحا لعلاج السرطان.

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وتشير سكفورتسوفا، إلى أن نتائج اختبار اللقاح على الحيوانات أظهرت أن معدل بقاء المرضى على قيد الحياة ارتفع بنسبة 80 بالمئة.

وتقول، "هذا اللقاح، مستحضر علاجي، مبني على دراسة الأجسام المضادة. أي بروتينات معينة لورم معين لمريض ما. إنه دائمًا فردي وفريد ​​... وقد أظهرت نتائج اختبار النموذج الأول - سرطان القولون والمستقيم، على حيوانات التجارب تحسنا في البقاء على قيد الحياة بنسبة 80٪ ".

وبالطبع يمكن إزالة 99.9 من الورم بعملية جراحية. ولكن تبقى هناك خلايا أحادية في الجسم، التي يمكن أن تتكاثر ثانية. أما اللقاح فيساعد على تقليص حجم الورم وحتى إزالته بالكامل.

وتضيف سكفورتسوفا، تعمل الوكالة في الوقت الحاضر على الحصول على موافقة وزارة الصحة لإجراء اختبارات سريرية لهذا اللقاح.

المصدر: فيستي. رو

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