الهند تخطط لإنتاج لقاح لحمى الضنك

قال أدار بوناوالا المدير التنفيذي لمعهد Serum Institute of India الهندي، إن هذه المؤسسة تقوم في الوقت الراهن بتصميم لقاح لحمى الضنك شديد الخطورة.

ووفقا له، سيتم بعد عامين إنجاز العمل ويصبح اللقاح جاهزا للاستخدام.

وأضاف المدير، في حديث نقلته قناة NDTV: "نحن نعمل على تطوير لقاح لحمى الضنك. يمكنكم تقييمه بعد عامين".

وأوضح مدير المعهد، أن هذا سيكون العقار الثاني في العالم ضد هذه العدوى الفيروسية. وأعرب عن ثقته في أن فعالية اللقاح الهندي، ستكون أعلى.

وكما لاحظت منظمة الصحة العالمية، تعتبر حمى الضنك من الأمراض الفيروسية، وتنتقل العدوى عن طريق البعوض، وقد انتشرت بسرعة في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

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ويشار إلى أن إناث البعوض بالذان تحمل الفيروس وتنقله إلى البشر. ويقدر عدد حالات الإصابة بنحو 100-400 مليون سنويا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أكثر من 80٪ من الحالات تكون خفيفة أو بدون أعراض. لكن يمكن للفيروس أن يتسبب في مرض حاد شبيه بالإنفلونزا، يمكنه أن يتطور ويؤدي إلى مضاعفات قاتلة.

قام الفرع الفرنسي لشركة الأدوية Sanofi في عام 2015، بتصميم أول لقاح لحمى الضنك. وتم تسجيله في 20 دولة.

المصدر: تاس