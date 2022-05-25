أفضل مادة غذائية للأمعاء

أعلنت الدكتورة مولي هيمبري، خبيرة التغذية الأمريكية، أن الكمثرى هي أفضل فاكهة للأمعاء، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.





وتشير الخبيرة في حديث لموقع Eat This, Not That، إلى أن الكمثرى تساعد على حل العديد من مشاكل الأمعاء.

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وتضيف، تحتوي الكمثرى على كمية كبيرة من الألياف الغذائية (حوالي 6 غرامات في كمثرى واحدة. وهذه الألياف لا تذوب وتعمل كملين خفيف. ووفقا لها، تحتوي قشرة الكمثرى على أعلى نسبة من الألياف.

وتقترح الخبيرة عدة طرق لتحضير الكمثرى استنادا إلى صلابتها. فإذا كانت الكمثرى ناضجة وطرية فيمكن استخدامها في السلطات والتعليب وحتى يمكن إضافتها إلى الحساء. اما الكمثرى الصلبة فيفضل استخدامها في الطهي والشوي والقلي.

وتضيف، من الأفضل إضافة الكمثرى إلى السندويتشات والسلطات والصلصات وعصيدة الشوفان.

المصدر: نوفوستي