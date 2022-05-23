مادة غذائية تحمينا من ضعف البصر

أعلنت الدكتورة ناتاليا رومانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن ثمار الغوجي تساعد في الحفاظ على حدة البصر من التغيرات التي تحصل مع التقدم بالعمر.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن ثمار الغوجي (القوجي) المجففة تساعد على حدة البصر، حيث أن تناولها يوميا بكمية معتدلة، يمنع تطور الأسباب الأساسية لضعف البصر في سن الشيخوخة بما فيها الضمور البقعي.

وتقول، "اكتشف العلماء أن لدى 13 مشاركا في الدراسة أعمارهم 45-65 عاما، يتناولون 28 غراما من ثمار الغوجي خمس مرات في الأسبوع لمدة 90 يوما زاد من كثافة الصبغات الوقائية في العين-اللوتينين والزيكاسانثين، هذه الصبغات تحجب اللون الأزرق وتحمي من توغل المواد الضارة في طبقات شبكية العين. وهذه الصبغات المفيدة موجودة بكميات كبيرة في ثمار الغوجي".

وتوصي الخبيرة بتناول ثمار الغوجي، بإضافتها إلى العصائد والحساء والزبادي والعصائر. كما يمكن استخدامها كتوابل لأطباق اللحم أو حتى استخدامها كمشروب مثل الشاي.

المصدر" نوفوستي