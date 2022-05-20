خبراء يشرحون لماذا تعد "تركيبة الحليب منزلية الصنع" للأطفال فكرة رهيبة!

تحث منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الآباء الذين يواجهون نقصا في حليب الأطفال على تحضيره منزليا بأنفسهم.

لكن أطباء أطفال قالوا لوكالة AFP إنهم لا ينصحون باستخدام تركيبة منزلية الصنع، محذرين من أنها قد تفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية لمساعدة الأطفال على النمو.

وشوركت وصفة واحدة، قيل إنها من عام 1960، على "فيسبوك" مئات الآلاف من المرات، وحثت الآباء على خلط الحليب المبخر والماء وشراب الذرة Karo.

ويقول الآباء في الولايات المتحدة إن قيود الشراء والتلاعب في الأسعار جعلتهم يائسين بشكل متزايد للحصول على الطعام المطلوب للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية. لكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) تحذر من الصيغة المصنوعة في المنزل.

وتتفق تانيا ألتمان، معدة العديد من كتب الأبوة والأمومة ومؤسسة Calabasas Pediatrics في كاليفورنيا، على هذا الرأي.

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وقالت لـAFP: "أنصح مرضاي بعدم صنع حليب الأطفال محلي الصنع. لن يلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية لطفلك، ويمكن أن يكون خطيرا جدا على نموه وتطوره ويمكن حتى أن يجعل طفلك مريضا".

وبالنظر إلى الوصفة المتداولة على الإنترنت، قالت ألتمان إن السكر المضاف لن يكون آمنا أو صحيا للرضع.

وقالت "شراب Karo كان يستخدم مرة واحدة للمساعدة في تخفيف الإمساك، ولكن لا ينصح به لأنه غير فعال ويمكن أن يحتوي حتى على البكتيريا الضارة".

وقالت عزة أحمد، أستاذة التمريض المساعدة في جامعة Purdue، إن الحليب الاصطناعي محلي الصنع يمكن أن يعرض الطفل لخطر "التلوث والعدوى".

وأضافت أنه على الرغم من أن الآباء يشعرون بالتوتر بسبب النقص، فلا ينبغي أبدا تخفيف الحليب، لأن هذا يمكن أن يؤدي سريعا إلى اختلال التوازن في التغذية.

وتزعم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي أثارها النقص أيضا أن عصير البرتقال الممزوج بالماء يمكن إدخاله في عمر ثلاثة أسابيع.

لكن أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية حذرت من العصائر وبدائل الصيغة. وقالت "لا تعط طفلك الذي يقل عمره عن ستة أشهر أي ماء أو شاي أو عصير".

وقال الخبراء لوكالة AFP إنه يجب على الآباء القلقين استشارة أطباء الأطفال بشأن خيارات التغذية، لكنهم حثوا على مزيد من المواقف المنفتحة حول تبديل العلامات التجارية للحليب.

المصدر: ساينس ألرت