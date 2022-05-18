طريقة بسيطة للتعامل مع الجوع

أعلن الدكتور ميخائيل غافريلوف، أخصائي الأمراض النفسية، خبير التغذية الروسي، أن عدم التفكير بشيء لذيذ، يسمح بالتعامل مع الجوع بسهولة.



ويكشف الأخصائي في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، كيفية التمييز بين الجوع العاطفي والجوع الجسدي، للوقاية من زيادة الوزن والاضطرابات الغذائية.

ووفقا له، إن الإفراط بتناول الطعام بما في ذلك ليلا ، ليس دائما دليلا على جوع جسدي، بل غالبا ما يستسلم الناس لإشارات كاذبة من الدماغ لأكل شيء لذيذ للحصول على إحساس مفقود. لهذا السبب يصبح من الصعب الالتزام بنظام غذائي محدد والحد من تناول الحلوى والمعجنات والوجبات السريعة.

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ويقول، "دائما يكون الجوع الجسدي مصحوبا بإشارات من الجسم (قرقرة المعدة، التعب المفاجئ، فقدان التركيز والانتباه وغير ذلك). أما الجوع العاطفي، فهو رغبة حادة واندفاع لتناول شيء لذيذ "ضار" في أسرع وقت ممكن، دون أي إشارات جسدية"

ويضيف غافريلوف، إن تحديد نوع الجوع يساعد على التحكم بوقت تناول الطعام. وفقا له يظهر الجوع الجسدي عادة بعد 4-5 ساعات على تناول الطعام، وحينها يرغب الشخص بتناول أي طعام، لأن المهم هو الحصول على جرعة من الطاقة. أما الجوع العاطفي فيختفي ويظهر بصورة فجائية، حيث يكفي التوقف عن التفكير بشيء ما لذيذ، لتختفي الرغبة بتناول الطعام.

ويقول، "يظهر الشبع الجسدي بعد 20 دقيقة من بداية تناول الطعام. ولكن من الصعب إشباع الجوع العاطفي. لأن الشخص يرغب بتناول الشيء المختار دون انقطاع، حتى إذا كان الجسم يطلق إشارات الشبع. لذلك قبل تناول شيء ما توقف قليلا وحدد بأي جوع تشعر. جرب هذا، عندما تظهر رغبة بتناول الطعام اشرب كوبا من الماء واتصل بأحد أقربائك أو أصدقائك المقربين، فإذا لم يختف الشعور بالجوع، يمكنك الجلوس وتناول الطعام".

المصدر: نوفوستي