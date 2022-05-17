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ما الأمراض التي يشير التهاب العقد اللمفاوية؟

الصحة

ما الأمراض التي يشير التهاب العقد اللمفاوية؟
Sputnik
ألكسندر مياسنيكوف
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كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، الأمراض التي يشير لها التهاب العقد اللمفاوية في الجسم، بما فيها السرطان.

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الأمراض الفيروسية هي السبب الرئيسي لتضخم العقد الليمفاوية. وأن أسباب تضخم العقد اللمفاوية، (التهاب العقد الليمفاوية في نقطتين أو أكثر من الجسم) هي السل وفيروس نقص المناعة البشرية وداء كثرة الوحيدات والأورام.

ويضيف، عند الإصابة بالسرطان تتضخم العقد اللمفاوية فوق عظم الترقوة. فإذا كان التضخم بالجانب الأيسر فإنه يشير إلى الإصابة بالسرطان في تجويف البطن، وعندما تكون في الجانب الأيمن، فإنه يشير إلى سرطان الثدي.

و يشير تضخم العقد المفاوية في الجانب الخلفي للرقبة، إلى الإصابة بحمى أورويا أو داء كاريون (Carrion's disease) وهذا مرض معد، يتميز بالضعف العام والحمى وآلام البطن. مشيرا إلى أن هذا المرض يزول عادة دون علاج إضافي، ويمكن أن ينتقل بسبب خدش القطط أو من لدغات البراغيث.

المصدر: نوفوستي

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