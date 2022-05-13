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ماذا يعني ظهور لويحات حول العين؟

الصحة

ماذا يعني ظهور لويحات حول العين؟
ru.wikipedia.org
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة آنا بيلاؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه تظهر أحيانا لدى الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 عاما، لويحات صفراء حول عيونهم. فما سببها؟

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تشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن بعض الناس يلاحظون لويحات تحت العين أو على الجفن العلوي. يطلق عليها "اللويحة الصفراء "xanthelasma"، ويمكن أن يترافق ظهورها مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتقول، "يمكن أن تظهر لدى الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 عاما لويحات صغيرة صفراء اللون أو رمادية تحت العين أو على الجفن العلوي. لذلك أول ما يجب عمله في هذه الحالة، هو إجراء تحليل دم لتحديد مستوى الكوليسترول، لأن هذه اللويحات قد تكون دهنية، وبعدها مراجعة الطبيب".

وتضيف، إن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم محفوف ليس فقط بتدهور حالة الجلد، بل بتطور أمراض خطيرة. لذلك تنصح كبار السن، بإجراء اختبار لمستوى الكوليسترول في الدم على الأقل مرة واحدة في السنة. فإذا ظهر أن مستوى الكوليسترول في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، فعلى الشخص مراجعة الطبيب.

المصدر: نوفوستي

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