طريقة مبتكرة للتخفيف من أعراض ضيق التنفس لدى المصابين بكوفيد طويل الأمد

توصلت دراسة علمية إلى أن غناء تهويدات الأطفال مثل أغنية Twinkle Twinkle Little Star يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض كوفيد طويل الأمد التنفسية.

وجد المرضى الذين شاركوا في برنامج تقوده الأوبرا الوطنية الإنجليزية أن الغناء ساعدهم على التنفس بسهولة، ويتم تنفيذ خطة مرة واحدة في الأسبوع منذ عام 2020، وتهدف إلى شفاء مرضى الفيروس المتعافين الذين يعانون من ضيق التنفس.

ويرى مرضى كوفيد الذين يعانون منذ فترة طويلة حضور جلسات مع مغني ENO حيث يشاركون في تمارين التنفس، مثل غناء التهويدات وإحداث ضوضاء باستخدام القش، وتم اختيار التهويدات التي يغنيها الأطفال لأنها قصيرة وسهلة التذكر ومصممة لتكون مهدئة.

وجدت التجربة التي قارنت نتائج حاضري ENO للتنفس مع مجموعة تحكم أن البرنامج أدى إلى تحسينات أكبر في تنفسهم وسلامتهم العقلية، ومع وجود مئات الآلاف من البريطانيين الذين يعانون من كوفيد لفترة طويلة، قال الخبراء إنه من الأهمية بمكان تطوير علاجات جديدة قائمة على الأدلة.

وكوفيد طويل الأمد هو حالة تترك المرضى الذين يصابون بفايروس كورونا، يعانون لفترة من الزمن من التعب وضيق التنفس ومشاكل في الذاكرة.

وقارن باحثو جامعة إمبريال في لندن نتائج 150 شخصا يعانون من مرض كوفيد منذ فترة طويلة، شارك 74 منهم في برنامج التنفس التابع لـ ENO والذي يستمر لمدة ستة أسابيع، بينما تلقى الآخرون علاج NHS العام الذي يشمل العلاج الطبيعي، مثل تمارين التنفس العامة، والتمارين البدنية، والتدريب على التوازن، وإدارة التعب.

طلب الباحثون من كل مشارك أن يسجل ضيق التنفس عند الراحة، والمشي، وصعود السلالم، وبينما شهدت كلتا المجموعتين تحسنا في حالتهم، شهدت المجموعة الغنائية انخفاضا أكبر في درجات ضيق التنفس.

وسجل مرضى الغناء انخفاضا متوسطا قدره 10.48 نقطة في ضيق التنفس أثناء الجري، مقارنة بمجموعة التحكم، كما سجلوا انخفاضا.

وقالت إحدى المشاركات في برنامج Breathe ، وهي امرأة تبلغ من العمر 44 عاما: "شعرت أن ENO Breathe ساعدني على التعافي من الصدمة التي عانيت منها وما زلت أعاني منها: من الإصابة بمرض غير معروف، وعدم معرفة ما إذا كنت سأصبح أفضل.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور كير فيليب من إمبريال، وهو خبير في صحة القلب والرئة: "إن ما يقدر بواحد من كل 50 شخصا يعاني من مرض كوفيد الطويل، كان العثور على علاجات جديدة قائمة على الأدلة أمرا بالغ الأهمية".

وقال فيليب: "تشير دراستنا إلى أن التحسينات في الأعراض التي عانى منها المشاركون نتجت عن كل من تقنيات التنفس العملية التي تم تعلمها، وكذلك الطريقة الإبداعية والإنسانية والإيجابية لتقديم البرنامج".

وقال رئيس ENO الدكتور هاري برونييس:" إن شركة الأوبرا فخورة للغاية ببرنامج Breathe الخاص بها وكيف ساعدت الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد المنهكة على المدى الطويل"، مضيفا: "إن بحثا كهذا يوضح الفائدة الهائلة التي يمكن أن تحققها الفنون عند تطبيقها في سياق طبي".

ويتمثل أحد قيود الدراسة في أنه طُلب من المشاركين تقييم ضيق التنفس لديهم بدلا من قياس وظيفة الرئة باستخدام الأدوات الطبية مع اختيار الباحثين هذا الخيار لزيادة المشاركة في الدراسة.

المصدر: ديلي ميل