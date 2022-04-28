قاع العين للتنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية، أن علماء الجامعة سيستخدمون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية استنادا إلى صور قاع العين.





ويشير بيان المكتب، إلى أن "الابتكارات العلمية لجامعة سيتشينوف الطبية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبرامج التعليم الآلي، سيسمح للأطباء مستقبلا بالتنبؤ بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية بدقة تصل إلى 100 بالمئة، استنادا إلى صور قاع العين".

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ويضيف مصدر في المكتب الإعلامي، هذه التكنولوجيا ستكون متاحة للخبراء والأطباء في غضون 5-7 أعوام.

وقاع العين في الواقع، هو المكان الوحيد في الجسم الذي يسمح للأطباء بتقييم حالة الأوعية الدموية الشعرية. لذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي وبرنامج التعليم الآلي في تحليل التشوهات الحاصلة في صور قاع العين، سيسمح بالتنبؤ بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية بدقة عالية.

ويقول الدكتور فيليب كوبيلوف، مدير معهد أمراض القلب الشخصية، بروفيسور قسم أمراض القلب والتشخيص الوظيفي والموجات فوق الصوتية في الجامعة، "يعتبر تحليل قاع العين أحد طرق التشخيص التي يمكن استخدامها بسهولة، والمنصة التي ابتكرناها مرتبطة بخوارزمية للتنبؤ تصل دقتها إلى 99 بالمئة، ونستمر في اختبارها للوصول إلى مستوى أعلى لدقة التنبؤ. وبعد ذلك ستبدأ الاختبارات السريرية في الجامعة".

المصدر: نوفوستي