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قتلى في انفجار قرب معهد صيني بالجامعة الباكستانية في كراتشي

اكتشاف طريقة تخفّض خطر تطور السرطان بنسبة 60%

الصحة

اكتشاف طريقة تخفّض خطر تطور السرطان بنسبة 60%
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلن أطباء مستشفى زيوريخ الجامعي في سويسرا، أن هناك طريقة جديدة تسمح بتخفيض خطر تطور السرطان بنسبة 60 بالمئة.

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وتشير Frontiers in Aging، إلى أنه اتضح من نتائج الدراسة الواسعة التي استمرت ثلاثة أعوام أجريت في خمسة بلدان أوروبية (سويسرا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، البرتغال)، شملت أكثر من 2000 مريض، خضعوا خلالها إلى جرعات عالية من فيتامين D وأحماض أوميغا-3 الدهنية وتمارين رياضية منزلية، أن الجمع بين تأثير الفيتامينات وتأثير ممارسة الرياضة يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 61 بالمئة.

ويذكر أن علماء جامعة كارولينا الشمالية في غرينسبورو بالولايات المتحدة، أثبتوا تأثير النشاط البدني في خطر الإصابة بالسرطان ومضاعفاته، حيث اتضح لهم أن ممارسة الرياضة تخفض خطر الإصابة بمتلازمة الهزال (النهكة أو الدنف) بنسبة 60 بالمئة.

المصدر: لينتا. رو

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