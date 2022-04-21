صحة الفم .. ماذا ينجم عن عدم تنظيف الأسنان بالخيط دوريا؟

توضح NHS أن البلاك عبارة عن طبقة من البكتيريا تغلف أسنانك إذا لم تقم بتنظيفها بشكل صحيح. ويساهم في أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

وفي الواقع، قالت الدكتورة هانا كينسيلا، مؤسسة Icy Bear Dental، "يعتبر تنظيف الأسنان بالخيط جزءا مهما للغاية من صحة الفم". وتقول NHS إنه يُنصح باستخدام الخيط بين الأسنان بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة كجزء من روتينك اليومي لصحة الفم بدءا من سن 12 عاما. وتضيف أنه يجب عليك تنظيف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميا لمدة دقيقتين تقريبا للمساعدة في الحفاظ على أسنانك.

وتقول المعاهد الوطنية للصحة إن الأسنان مغطاة بطبقة خارجية صلبة تسمى المينا. وتوضح: "كل يوم، تتراكم طبقة رقيقة من البكتيريا تسمى لوحة الأسنان على أسنانك. وتنتج البكتيريا الموجودة في البلاك أحماضا يمكن أن تضر بالمينا وتسبب تسوس الأسنان. تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يمكن أن يمنع التسوس، ولكن بمجرد تشكل تجويف، لتجنب المزيد من الضرر، يجب على طبيب الأسنان إصلاحه بالحشو".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "لا يقتصر استخدام الخيط على إزاحة الطعام العالق بين أسنانك. وقد يقلل استخدام الخيط بانتظام من أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة عن طريق إزالة البلاك الذي يتشكل على طول خط اللثة".

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وقالت هانا: "من الضروري إزالة البلاك من بين أسنانك في الأماكن التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان. وعلى غرار تنظيف الأسنان بالفرشاة، يعتبر تنظيف الأسنان بالخيط أمرا أساسيا تماما لصحة الفم. ويزيل التنظيف بالخيط البلاك والحطام الذي يمكن أن يبقى في الفم ويسبب تسوس الأسنان وينشأ البكتيريا".

وقالت الدكتورة أوشينا أوكوي، طبيبة تجميل الأسنان في London Smiling Dental Group: "لا يمكن لفرشاة الأسنان أن تدخل بين أسنانك بشكل مثالي، يجب عليك استخدام الخيط كل يوم ولكن إذا كانت الخطوة بعيدة جدا، فعلى الأقل كل يومين. والنزيف بعد الخيط يعني أن البكتيريا لا تزال تتراكم، لذلك لا تخافوا من الدم فهذا يعني أنك بحاجة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط. وإذا استمرت أي مخاوف، فاتصل بطبيب الأسنان الخاص بك لإجراء فحص".

وتقول NHS: "عندما تبدأ بتنظيف الأسنان بالخيط لأول مرة، قد تكون لثتك طرية وتنزف قليلا. استمر في تنظيف أسنانك بالخيط وفقا لتوجيهات فريق الأسنان الخاص بك ويجب أن يتوقف النزيف حيث تصبح لثتك أكثر صحة. وإذا استمر النزيف بشكل منتظم بعد بضعة أيام، فراجع فريق طب الأسنان. ويمكنهم التحقق مما إذا كنت تستخدم الخيط بشكل صحيح".

وتقول المعاهد الوطنية للصحة إن هناك طريقة صحيحة لتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط:

• نظف أسنانك بلطف من جميع الجوانب بفرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. استبدل فرشاة أسنانك كل 3 إلى 4 أشهر.

• استخدم حركات دائرية صغيرة وضربات قصيرة ذهابا وإيابا.

• استخدم الفرشاة بعناية ورفق على طول خط اللثة.

• نظف لسانك برفق أو استخدم مكشطة اللسان للمساعدة في الحفاظ على نظافة فمك.

• نظف ما بين أسنانك باستخدام خيط تنظيف الأسنان. وهذا يزيل البلاك وبقايا الطعام التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها.

• اشطفه بعد استخدام الخيط.

المصدر: إكسبريس