الروس يبتكرون نظاما ذكيا لشفاء الجروح

ابتكر العلماء من جامعة "دوبنا" الحكومية الروسية "غشاء ذكيا" يستخدم لشفاء الجروح.

ويعتمد الغشاء المذكور بوليمرات حيوية لعلاج أنواع مختلفة من الجروح ويعطي استجابة "ذكية" لأية مشكلة طبية ويختار مادة مطلوبة وفقا لمنشأ الجرح وحالته.

وقد أظهر الغشاء الذكي أثناء اختباره فاعلية أكثر ضعفا، مقارنة بمثيلاته المتاحة. وقال المكتب الصحفي للجامعة إن هناك ميزة أخرى مهمة تتمثل في إمكانية إنتاج الغشاء الجديد من المواد الخام الروسية.

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وقالت، رايسا جورشكوفا، الأستاذة ومديرة مركز الصيدلة بجامعة "دوبنا": من أجل إنتاج أغشية تُبرئ الجروح، ابتكر الأخصائيون في الجامعة تكنولوجيا خاصة بالحصول على السكريات من أسرة البكتين، والتي تمتلك نشاطا بيولوجيا واضحا. وأثبت العلماء من خلال التجارب التي أجريت على الجسم الحي أن فعالية أغشية تُبرئ الجروح تزيد ضعفا عن فاعلية المستحضرات المماثلة.

وأضافت قائلة إنه يمكن استخدام الأغشية الجديدة في الإسعافات الأولية والعمليات الجراحية وعلاج الجروح مختلفة المنشأ والحالة.

"وأوضحت:" لقد تم وضع واختبار المواد المركّبة ذات المفعول الطويل، والتي لها "استجابة ذكية " لمختلف المشاكل. وتحتوي هذه المواد على كبسولات متناهية الصغر ومتعددة الطبقات، ووفقا لمنشأ وحالة ومرحلة التئام الجروح تُختار مادة فعالة مطلوبة من المواد المضادة للميكروبات، أو المضادة للالتهابات أو غيرها.

وعند وضع الغشاء على الجرح، تتشكل طبقة متينة تمنع تغلغل مسببات الأمراض في الجرح، لكنها لا تمنع دخول الأكسجين.

المصدر: نوفوستي