عالم روسي يشكك في خطورة متحور ХЕ لفيروس كورونا

استبعد أخصائي الوبائيات في هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة الروسية على حقوق المستهلكين)، كامل حافظوف أن تكون لدى متغير XE الجديد خواص خارقة قادرة على إثارة اندلاع الوباء.

مع العلم ان متغير XE اكتشف مؤخرا في بريطانيا. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الأربعاء 6 أبريل لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال، حافظوف إن العلماء قد تعرفوا على 3 أفرع مختلفة لمتغير فيروس كورونا هذا وهي XD و XE و XF. فيما يعتبر متغيرا XD و XF خلطا بين متحور "دلتا" ونوع فرعي لأوميكرون BA.1.

أما متغير XE فإنه عبارة عن جمع بين أوميكرون الخفي ونوع فرعي لأوميكرون BA.1 وBA.2. وحسب الأخصائي الروسي فإن الدراسات التي أجراها العلماء البريطانيون تدل على سلالة XE قد تكون أكثر عدوى بنسبة 10% تقريبا، مقارنة بمتحور BA.2 الذي كان بدوره أكثر عدوى أثناء الوباء. إلا أن عدد المصابين بمتغير XE لفيروس كورونا قليل للغاية.

المصدر: لايف