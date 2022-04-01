رئيس مركز "غاماليا" الروسي يعلن عن اختبار لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال

ستنطلق الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك" المخصص لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عاما في موسكو نهاية الأسبوع المقبل.

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أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "إن الاختبارات السريرية للقاح الجديد ستجري في بضعة مستشفيات موسكو وسيبدأ تطعيم الأطفال بلقاح "سبوتنيك إم" نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار العالم إلى أن اختبارات بمشاركة هؤلاء الأطفال لن تختلف تنظيميا عن الاختبارات السريرية للمراهقين والتي قد أجريت في وقت سابق.

يذكر أن، ألكسندر غينسبورغ كان قد أفاد في وقت سابق بأن مركزه بدأ في وضع لقاح ضد كل متحورات فيروس كورونا.

المصدر: لايف