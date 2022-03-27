أخصائية الغدد الصماء تكشف فوائد السبانخ لصحة الإنسان

أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أن للسبانخ تأثير مضاد للقلق ويحسن الذاكرة.





وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن السبانخ يتصدر قائمة الخضار المفيدة للصحة. لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والبروتين وفيتامينات C و E و K و B (خاصة حمض الفوليك - فيتامين B9)، و هو غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم، لذلك لا غنى عنه لصحة العظام والقلب والأوعية الدموية والمناعة و الجلد. كما أن السبانخ مصدر مهم لأكثر من 100 مادة كيميائية نباتية والكاروتينات والمركبات الفينولية، ما يمنحه خصائص مضادة للأورام والسكري وخطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

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وتشير الخبيرة، إلى أن السبانخ يحتوي على مركبات نادرة مثل الروبيسكولين (ببتيدات أفيونية طبيعية تشبه في خصائصها الببتيدات المنتجة في الدماغ البشري)، التي أظهرت الدراسات أن لها تأثير مضاد للقلق ومثبط للشهية وتحمي خلايا الدماغ، وتحسن الذاكرة.

وتضيف، السبانخ غني بمادة البيتين، التي تلعب دورا مهما في مختلف العمليات الفسيولوجية في الجسم، ولها تأثير وقائي وعلاجي جيد في العديد من التهابات وأمراض الكبد المختلفة، وتقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي وتحسن حساسية الأنسولين وميكروبيوم الأمعاء. كما يعتبر السبانخ مصدرا مهما لكاروتينات اللوتين والزياكسانثين، التي لا ينتجها الجسم، المهمة جدا من أجل الأداء السليم لبعض الأعضاء (العيون والجلد والقلب والأمعاء). تتراكم في شبكية العين وتمنع الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى البالغين مثل تنكس الشبكية المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

وبالإضافة إلى هذا السبانخ غني بمركبات ليغنان، التي تتحول في الجسم إلى مواد بيولوجية نشطة تفيد النساء خاصة في فترة انقطاع الطمث.

وتضيف الأخصائية، من المهم أن نتذكر أن الأشخاص الذين يميلون إلى تكون الحصى في الكلى عليهم عدم الإفراط في تناول السبانخ.



ومن جانبها تضيف الدكتورة يلينا سميرنوفا، خبيرة التغذية الروسية، من الأفضل تناول أوراق السبانخ الطازجة الفتية ذات اللون الأخضر الزاهي والخالية من البقع وعلامات التلف مع السلطات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"